El problema de salud por el que Jon Bon Jovi tuvo que parar su actuación en pleno concierto en el Madison Square Garden

El jueves 23 de julio, el concierto de Bon Jovi en Madison Square Garden se vio interrumpido antes de lo previsto debido a que su líder, Jon Bon Jovi, reveló que se encontraba mal y no estaba dando lo mejor de sí. El cantante y también actor se disculpó ante el público y aseguró que trataría de compensarlo, reprogramando el espectáculo.

"Lo siento, estoy dolorido y no os estoy dando lo mejor de mí", expresó Bon Jovi 90 minutos después de que comenzara el concierto. "No he hablado con nadie sobre nada, pero no tiréis el resguardo de las entradas. Voy a buscar una solución, ¿vale? Guardadlos, ya veremos cómo reprogramamos los conciertos. Pero esta noche voy a tener que darme un respiro", expresó.

"Jon Bon Jovi se dirigió al público desde el escenario y explicó a los fans que había estado luchando contra una infección sinusal, lo que provocó que el concierto terminara antes de lo previsto", expresó un portavoz de la banda en un comunicado recogido por Rolling Stone.

Jon Bon Jovi durante una de sus actuaciones de la gira 'Bon Jovi's Forever' en el Madison Square Garden de Nueva York Kevin Mazur

El del jueves era el penúltimo concierto de la residencia de Bon Jovi en el Madison Square Garden, en el marco de la cual "Jon ha mencionado en numerosas ocasiones que para la banda ha sido una alegría volver a los conciertos en directo". "En breve se publicará información actualizada", terminaba el texto.

Los problemas vocales de Bon Jovi

Bon Jovi frecuentó en menor medida los escenarios durante un tiempo debido a la operación de cuerdas vocales a la que se sometió en 2022. La gira Bon Jovi Forever, que comenzó el pasado 7 de julio e incluía los conciertos del Madison Square Garden, supone el primer gran tour de la banda desde la operación. La banda tiene pendiente un concierto más en el Madison Square Garden, este domingo 26 de junio, antes de poner rumbo a Reino Unido.

"Me he recuperado por completo", aseguró el cantante en declaraciones a People, el pasado mes de junio. "Ha tardado más de lo que jamás hubiera imaginado, pero tenía que hacerse bien. Nunca perdimos la fe", expresó.