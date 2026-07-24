RTVE confirma que España va a participar en Eurovisión Júnior 2026, donde no hay representación de Israel

RTVE ha confirmado su participación en Eurovisión Júnior 2026, la versión infantil del célebre festival musical, que contará así con una delegación española entre las 16 que participarán en la final del 24 de octubre en Ta' Qali (Malta).

El anuncio de la corporación pública española, que la próxima semana ofrecerá "más detalles", se produce en mitad de las tensiones con la organizadora del festival, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), y su renuncia a participar en la última edición de la versión adulta por la presencia de la delegación israelí pese al genocidio en Gaza y su vulneración de las normas en años previos.

La diferencia aquí es que Israel no tiene representante alguno en Eurovisión Júnior, por lo que se ha considerado que no se daban las mismas circunstancias que en Eurovisión 2026, donde Israel sí participa, y donde lleva dos años consecutivos quedando en segunda posición.

RTVE ha señalado además en su comunicado que "España es uno de los países fundadores en 2003 del festival en su edición infantil y ha participado en 11 ocasiones".

La lista de radiotelevisiones participantes de esta próxima edición es la siguiente: RTSH (Albania), AMPTV (Armenia), CyBC (Chipre), RTVE (España), France Télévisions (Francia), GPB (Georgia), TG4 (Irlanda), Rai (Italia), MKRTV (Macedonia del Norte), PBS (Malta), RTCG (Montenegro), AVROTROS (Países Bajos), TVP (Polonia), RTP (Portugal), SMRTV (San Marino) y Suspilne (Ucrania).

Se celebra en Malta tras la negativa de Francia

El festival musical se celebrará en Malta tras la renuncia de Francia a acogerlo pese a su victoria en 2025 con Lou Deleuze y su canción Ce Monde. La razón argumentada han sido los elevados costes que supondría para la entidad pública France Télévisions, que atraviesa dificultades presupuestarias.

En esa edición, celebrada en Tiflis (Armenia), el español Gonzalo Pinillos interpretó Érase una vez (Once Upon A Time), y canción con la que quedó en quinto lugar.