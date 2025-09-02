Detenido un hombre de 46 años por violar a una joven de 18 en Alcalá de Henares (Madrid)

La Policía Nacional detuvo la pasada madrugada a un hombre de 46 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 18 en un parque de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, según han informado fuentes policiales.

Los hechos se produjeron en torno a las 4.10 horas de la mañana del lunes en el parque de la glorieta Abogados de Oficio, cuando los agentes de la Policía Nacional fueron comisionados ante una posible agresión sexual.

Se trata de una joven de 18 años y nacionalidad chilena que, a la salida de un local, se topó con un varón peruano de 45 años que le agarró y dirigió hacia una zona del parque, donde la forzó a mantener relaciones sexuales.

Es en este momento en que una amiga de la víctima consigue localizarla y llamar a la Policía que, a su llegada al lugar, encuentra en la zona y detiene al presunto agresor. La víctima, por su parte, tuvo que ser traslada al hospital.