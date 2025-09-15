Detenido un hombre que se había atrincherado en Gran Vía y amenazaba con explotar el piso
El arrestado pretendía hacer explotar al menos una bombona de butano, que ya ha sido intervenida por la Policía.
La Policía ha detenido al hombre que se había atrincherado en una vivienda de la céntrica calle Montera, junto a la Gran Vía de Madrid, han informado a EFE fuentes policiales.
El hombre, con antecedentes policiales, ha sido reducido tras la intervención de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía.
Los servicios de emergencia y la Policía han retirado a las 18:15 horas el precinto sobre la confluencia entre la calle Montera y la Gran Vía, donde poco antes un hombre se había atrincherado en un tercer piso, donde amenazaba con hacer explotar al menos una bombona de butano, que ha sido intervenida por la Policía, según ha podido comprobar EFE.
También ha reabierto la boca de Metro de Gran Vía situada en esa zona