Detenido por violar a su hija de 20 años en Lleida en presencia de otro hijo, un menor de 8 años

La Guardia Urbana de Lleida arrestó la madrugada del pasado domingo a un hombre de 40 años por, presuntamente, violar en plena calle a su hija, de unos 20 años, en presencia de otro hijo, un mejor de 8 años.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa, cuando una patrulla sorprendió al hombre en el momento en que, presuntamente, cometía la agresión sexual. Al identificarlos, comprobaron que eran padre e hija.

La joven habría explicado que su padre le estaba forzando. Ante esto, y los indicios de supuesta violación, los agentes arrestaron al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración, ha informado el diario Segre y han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso.

Por su parte, ella fue trasladada al hospital Arnau de Vilanova para ser sometida a revisión médica, mientras que el menor fue entregado a la madre.

Los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento del caso a través de la Guardia Urbana y se han hecho cargo de la investigación, con el objetivo de determinar si el hombre podría haber abusado de su hija en otras ocasiones.

Evolución de los delitos contra la libertad sexual en España

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 5,3% en 2025 respecto al año anterior. Este incremento, aunque sostenido, se sitúa por debajo del registrado en años anteriores, como el 5,7% observado en 2024 frente a 2023.

En el caso específico de las agresiones sexuales con penetración, el crecimiento ha sido del 7,0% en 2025 respecto a 2024. Esta evolución, aunque preocupante, se interpreta en parte como resultado de las políticas activas de concienciación y de la disminución de la tolerancia social frente a este tipo de delitos.

El Ministerio subraya que estas medidas han favorecido una mayor disposición de las víctimas a denunciar, lo que contribuye a reducir los niveles de infradenuncia que históricamente han afectado a estos delitos. Así, el aumento en las cifras también refleja un avance en la visibilización y el abordaje institucional de la violencia sexual.