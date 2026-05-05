Dolor en el pecho, falta de aire y vómitos: así afecta el hantavirus al cuerpo hasta convertirse en una infección mortal

El crucero MV Hondius continúa varado frente a las costas de Cabo Verde. Se han detectado dos nuevos casos de hantavirus a bordo. Esto se une a las tres personas que ya han fallecido y a otro pasajero que se encuentra hospitalizado. Además, hay catorce españoles en el barco.

Se trata de una enfermedad transmisible por roedores. Salvo casos muy raros, no se contagia entre humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aún se encuentra investigando lo que ha sucedido.

Las personas pueden contagiarse con el hantavirus a través de la inhalación de polvo contaminado por las secreciones de las ratas, también por contacto directo (si hay mucosas o heridas abiertas) o directamente tras la mordedura de un roedor.

Los síntomas pueden tardar hasta seis semanas en aparecer. Una vez en el cuerpo, el hantavirus es capaz de afectar a los pulmones o a los riñones y provocar el fallecimiento en cuestión de días.

Cómo afecta el hantavirus a tu cuerpo

Los primeros síntomas del hantavirus son similares a los de una gripe. Notarás cefaleas, dolor corporal, cansancio extremo y fiebre. También puedes tener vómitos. El problema en este punto es que se puede confundir con una afección mucho menos problemática.

En la fase más grave, el hantavirus presenta tos, sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar y caída de la presión arterial. Aquí ya puede ser tarde. No existe un tratamiento específico y la letalidad llega hasta el 40%.

En cuestión de días, el virus pasa al torrente sanguíneo y comienza a filtrar líquido a los pulmones. Es en este momento cuando se produce la dificultad respiratoria, es lo que se conoce como 'síndrome cardiopulmonar por hantavirus'. Según advierte el Ministerio de Sanidad, es poco frecuente, pero puede llegar a la muerte si no es tratado a tiempo.

"Aquellos pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica", detalla el Ministerio de Sanidad en su página web. Es la única forma de salvar a una persona contagiada que ya presenta estos síntomas.

En las últimas horas, esta persona notará que el corazón le funciona mucho más rápido. Se debe a que el líquido se ha filtrado a los vasos sanguíneos y que la presión arterial baja. El corazón trata de compensarlo latiendo con más fuerza. El desenlace puede producirse en 48 horas.

También es importante aclarar que hay infectados por hantavirus que presentan una afección asintomática o con cuadros leves.