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Dos menores entran armados con navajas y bates de béisbol a un instituto y hieren a otra menor en Foios (Valencia)
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Dos menores entran armados con navajas y bates de béisbol a un instituto y hieren a otra menor en Foios (Valencia)

Uno de los menores ha sido detenido, mientras que otro se encuentra con sus padres al tener menos de 14 años y ser inimputable. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.Getty Images

Dos menores de edad han sido detenidos tras entrar en un instituto armados y atacar a otra menor en el Instituto de Educación Secundaria de Foios (Valencia). Los atacantes llevaban consigo navajas y bates de béisbol y han herido de forma leve a una niña menor de edad, según recoge EFE.  Uno de ellos continúa detenido, mientras que el otro (que era menor de catorce años) se encuentra con sus padres por ser inimputable. 

La Guardia Civil y la Policía Local se han desplazado hasta la zona y ahora los agentes de la Comandancia Provincial se están encargando de la investigación. El alcalde del municipio, Sergio Ruiz, ha señalado a EFE que el centro ha enviado un comunicado a las familias informando del incidente. 

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Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Redactora de fin de semana de El HuffPost. Licenciada en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid). Trabajó en el diario AS y en El HuffPost como redactora.

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