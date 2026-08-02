Un alumno se enfada, empieza a dar golpes en la mesa y la reacción del profesor fue clave para dar la vuelta a la situación

El profesor y experto en gestión del aula Ángel, conocido en redes sociales como @profe10angel, ha hablado sobre un incidente que vivió durante una clase con un alumno al que considera "el líder, el rebelde, el macho alfa del grupo", que se enfadó por algún motivo y comenzó a dar golpes sobre la mesa.

Lo destacable de la anécdota es cómo reaccionó el profesor y cómo gestionó la situación para provocar que el alumno se arrepintiera y acabara pidiendo disculpas. "Un alumno se puso a dar golpes fuertes en la mesa, la clase entera, pálida, mirándome, esperando a ver qué es lo que yo hacía", ha contado al principio del vídeo publicado en TikTok.

Ha sido honesto y ha confesado que al principio no sabía exactamente qué hacer porque ese alumno "no era un crío cualquiera". "Era el líder, el alfa de clase, al que todos miran y, para colmo, consideraba que me había fallado, seguía dando golpes y todos con esa cara de a ver qué hago ahora".

Ha reconocido que tenía dos opciones. La primera era gritarle "como un loco energúmeno" y la segunda, no decirle nada. "Perdía igual así que le dije con un tono calmado, estando tranquilo y aproximándome a él: Para de una vez".

"Y paró", ha revelado. La historia no termina ahí, pues al terminar la clase se reunió con él en privado y le dijo: "Yo estaba trabajando y que lo que había hecho para mí había sido una falta de respeto, él me pidió perdón y no volvió a hacerlo nunca".

"Al líder de la clase no le ganas en público porque va a tender a defenderse delante de su tribu, no puede quedar por debajo. Lo inteligente es que cojas y te lo ganes de tú a tú, en privado y con la verdad", ha sentenciado.