Interceptadas dos pateras con 17 migrantes cuando se dirigían a Algeciras y La Línea

Continúan los trabajos esta mañana para la colocación de la boya flotante para delimitar las aguas territoriales de la playa del Tarajal de Ceuta que separa de Marruecos. EFE/Reduán

Dos embarcaciones con 17 inmigrantes de origen magrebí a bordo han sido interceptadas este domingo cuando se dirigían a Algeciras y La Línea de la Concepción (Cádiz), según ha informado la Policía Nacional, según informa EFE.

Los agentes mantienen abiertas las investigaciones para "determinar la procedencia de ambas embarcaciones, así como esclarecer las circunstancias que rodean la llegada de sus ocupantes", ha señalado el cuerpo policial.

El responsable municipal de Seguridad Ciudadana de Algeciras, Jacinto Muñoz, ha asegurado que "en ningún momento se ha emitido ninguna orden o instrucción para alertar a la población", ya que la actuación policial "se ha desarrollado con absoluta normalidad, siguiendo los protocolos establecidos y en permanente coordinación con el resto de cuerpos policiales".

Muñoz también ha reclamado al Gobierno central que "adopte todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de las fronteras nacionales", reforzando los medios destinados al control del Estrecho para impedir la actuación de las redes de tráfico de personas.

Más de mil migrantes esperan para acceder al CETI de Ceuta

Mientras tanto, la presión migratoria continúa en Ceuta, donde más de 1.000 migrantes, en su mayoría de origen subsahariano, permanecen este domingo en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) a la espera de poder acceder al recinto.

Según ha podido comprobar EFE, el centro supera ampliamente su capacidad, con más de 700 personas alojadas pese a disponer de 512 plazas, lo que ha obligado a cientos de migrantes a acampar en los montes y en la playa de Benítez, próxima a las instalaciones.

La Policía Nacional mantiene un dispositivo de seguridad para evitar el colapso de los accesos al CETI, mientras efectivos del Ejército distribuyen agua entre las personas concentradas en la zona.

La situación se produce después de que, durante la noche del sábado, agentes de la Policía Nacional tuvieran que intervenir para impedir un intento de entrada por la fuerza en el centro por parte de un grupo de migrantes que permanecía acampado en el exterior. Entre las personas que esperan para acceder al CETI también se encuentran numerosos ciudadanos marroquíes que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva registrada el pasado jueves.