Avisan que 15 países de la Unión Europea hacen cola para comprar armas ucranianas

La experiencia en combate es un activo muy importante en el ámbito militar. Los casi cuatro años de guerra en Ucrania han hecho que el país presidido por Volodímir Zelenski haya pasado de pedir armamento a sus socios a fabricarlo.

La industria armamentística ucraniana ha conseguido desarrollar drones de combate muy potentes. La mayor prueba de ello es que Ucrania va a abrir 10 centros de exportación de ese tipo de armamento en Europa a lo largo del año 2026.

En ese sentido, Zelenski ha anunciado que "a mediados de febrero, veremos la producción de nuestros drones en Alemania. Yo recibiré el primer dron. Esta es una línea que funciona. En Gran Bretaña, las líneas de producción ya están en marcha. Todas estas son nuestras tecnologías ucranianas".

Tal y como recoge el medio de comunicación ucraniano Euromaidan Press, la tecnología de drones ucraniana (ampliamente probada en el campo de batalla) ha llamado la atención de 15 países de la Unión Europea para su adquisición.

La compra de los drones ucranianos por parte de esos países europeos se llevará a cabo a través del fondo de defensa SAFE de la UE, que se encuentra dotado con 150.000 millones de euros.

Producción de 10.000 drones anuales

La producción de drones ucranianos en Alemania correrá a cargo de Quantum Frontline Industries (QFI), una empresa conjunta entre la alemana Quantum Systems y la ucraniana Frontline Robotics.

La compañía tiene previsto fabricar más de 10.000 drones anuales. En concreto, serán drones bombarderos Linza y drones de reconocimiento Zoom. La producción se realizará en una línea totalmente automatizada y todas las unidades fabricadas, aunque sean adquiridas por países europeos, serán entregadas a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Sven Kruck, codirector ejecutivo de Quantum Systems, ha expresado, en relación a la calidad del armamento, que "los ucranianos han cambiado radicalmente las reglas de la guerra con drones; ahora, juntos, estamos cambiando las reglas de la producción industrial de defensa".