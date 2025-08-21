Duerme casi todas las noches en su furgoneta camper este verano y esta ha sido su "arma maestra" para dormir fresquito

El usuario en TikTok @djbacardit ha compartido una publicación en la red social, que ya acumula más de 4.000 'me gusta', donde explica algunos de los consejos y trucos que él mismo utiliza en su furgoneta para poder aguantar a altas temperaturas en su interior y poder dormir en ella tranquilamente.

"Este verano he dormido casi cada día en esta furgoneta, a temperaturas de extremas de más de 40 grados en una ola de calor. Pero este verano la he mejorado muchísimo", comienza el usuario en su publicación, donde muestra algunos de los trucos que realiza para poder aguantar las temperaturas viviendo prácticamente en la furgoneta y para equiparla con algunas cosas que pueden mejorar el viaje.

"Tengo este ventilador y aparte este también, que todo esto cuando hace mucho calor, abro la ventana y los ventiladores los prendo a tope", afirma el hombre, que añade otro truco. "Ahora viene el arma maestra (dice señalando un aire acondicionado) Veis ya aparte aquí tengo un aire acondicionado, por aquí sale todo el fresquito", señala.

Además del aire acondicionado o los ventiladores, la furgoneta también se encuentra equipada con una nevera y un microondas, con el que pone en práctica sus dotes culinarias. "Aparte también tengo una 'neverita' que quieras o no cuando hace mucho calor, esto refresca y aquí hay agua y tal...", agrega el usuario.

"Para cocinar, también tengo este microondas que va conectado con las baterías del coche y aquí me monte este armario de una casa vieja que tenía y no hacíamos nada de esto. Entonces les puse unas bridas y esto para que nos abran los 'calachos'. Y aquí pues tengo tenedores, cubiertos y tal", sentencia. Junto con estos consejos, también se recomienda aparcar en la sombra, utilizar parasoles y vestir con ropa holgada.