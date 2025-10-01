Durante muchos años se consideró la opción profesional más segura: ahora un profesor activa todas las alarmas

Un equipo diverso de programadores informáticos, trabajando en un escritorio en una pequeña oficina, codifican y prueban software en sus computadoras portátiles y de escritorio.

El panorama laboral (y las tendencias laborales) está constantemente cambiando y lo que antes podía ser una profesión estable y segura, hoy en día puede que no lo sea tanto. De hecho, tal y como destacan en la revista Focus, un campo que antes parecía garantizar un futuro profesional seguro, como el de la informática, ahora enfrenta algunas dificultades. Hany Farid, profesor de la Universidad de California en Berkeley, advirtió a la misma publicación que incluso los graduados de esta disciplina, tradicionalmente muy demandada, están luchando para encontrar trabajo.

"Para las personas a quienes hace cuatro años les decían: 'Estudien informática, será una gran carrera. Es a prueba de futuro', eso ha cambiado en cuatro años. Es increíble", comentó Farid en el podcast Partículas de Pensamiento. En años anteriores, los graduados en informática podían esperar muchas ofertas de trabajo desde el inicio de su carrera, con sueldos elevados y oportunidades de prácticas. Sin embargo, la realidad de hoy dista mucho de esa expectativa.

Farid explicó que, anteriormente, los estudiantes de informática solían recibir varias ofertas de prácticas en sus primeros años de universidad y terminaban sus estudios con múltiples propuestas laborales. "Hoy en día, se sienten afortunados cuando reciben una sola oferta", añadió.

El profesor también destacó que esta situación no es fruto de la casualidad. "Algo está sucediendo en la industria. Creo que es una convergencia de muchas cosas. Creo que la IA es parte de ello. Creo que hay una reducción de personal, eso es parte de ello, pero algo se está gestando", expresó, señalando que la inteligencia artificial y la reducción de personal están repercutiendo en el mercado de trabajo.

Para aquellos estudiantes que todavía se preparan para entrar en el mundo laboral, Farid ofrece un consejo renovado. "Lo que solía decirle a la gente era: Necesitan una educación integral. Deben saber algo de física, de lengua, de historia y de filosofía. Pero luego tienen que profundizar, volverse realmente buenos en algo". Sin embargo, este enfoque ha cambiado. Ahora, Farid recomienda que los estudiantes se enfoquen en adquirir un conjunto diverso de habilidades. "No sabemos qué nos depara el futuro", afirma.

"No creo que la IA deje a los abogados sin trabajo. Pero sí creo que los abogados que la usen desplazarán a los que no la usen. Y creo que esto se puede decir de cualquier profesión" Hany Farid

"No creo que la IA deje a los abogados sin trabajo. Pero sí creo que los abogados que la usen desplazarán a los que no la usen. Y creo que esto se puede decir de cualquier profesión", explicó, subrayando la importancia de adaptarse a las nuevas tecnologías.

Por último, Michael Chad Hoeppner, experto en comunicación de la Escuela de Negocios de Columbia, resaltó la importancia de los primeros momentos en una entrevista de trabajo. Según Hoeppner, los primeros 90 segundos son decisivos para el éxito o el fracaso de una entrevista.

En lugar de centrarse solo en hechos y logros, recomendó que los candidatos compartan anécdotas personales que puedan dejar una huella memorable. También sugirió que el lenguaje corporal, la voz y el contacto visual juegan un papel fundamental en la construcción de una impresión positiva. Practicar respuestas a preguntas comunes puede ser clave para ganar confianza.