Suspenden de empleo y sueldo a una camarera por lo que hizo a las 22:40 en el bar donde trabaja

Las reseñas pueden causar problemas a los camareros y este que ha compartido Soy Camarero es un claro ejemplo de ello. El creador de contenido ha enseñado con pruebas que una compañera de profesión ha sido suspendida de empleo y sueldo por la queja de un cliente en Google.

En la reseña en cuestión pone que son las 22:40 de la noche, que el cierre del bar está estipulado en las 00:00 y que no le sirvieron café "porque la cafetera la tienen hecha por lo cual ya no pedimos postres ni nada más". "Ya me los tomaré en otro lado. Muchas gracias por la no atención", sentencia la reseña.

A raíz de esta queja, la empresa decide suspenderla sin sueldo por "un incidente de entidad muy grave" que consiste en "no atender al público con la corrección y diligencia debidas" y por "fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones recomendadas".

Por estas razones, la dirección de la empresa ha decidido ponerle una sanción "por falta muy grave" que conlleva una suspensión de empleo y sueldo de una semana que va desde el 29 de septiembre al 5 de octubre, los dos días incluidos.

Además, al final de la misiva se puede leer que la empresa deja constancia que la sanción puede ser de 16 a 60 días y que, además, pueden llegar a despedirla por lo ocurrido con la reseña.

En cuanto a la reseña en cuestión, la empresa la analiza y por el control de turno y los comentarios de sus superiores en la compañía llega a la conclusión de que se refiere a ella.

"De conformidad con los testimonios de sus responsables jerárquicos usted fue la protagonista del incidente que refleja el cliente en su comentario, lo que supuso un evidente incumplimiento operativo que, además, causó un claro perjuicio a la imagen del restaurante", zanja el expediente.