Edoardo Colzani, jefe de Virus Respiratorios, alerta: "Si cumple los requisitos para vacunarse, por favor no espere"

Está claro que prevenir es mejor que curar. Esta es la filosofía del doctor Edoardo Colzani, jefe de Virus Respiratorios del ECDC, que alerta de que este 2025 "estamos viendo un aumento en la detección de la gripe mucho antes de lo habitual". En declaraciones recogidas por el diario 20 Minutos, determina que el tiempo es "crucial".

Tal como reza la publicación, la irrupción del nuevo subcalado K del virus de la gripe ha provocado un adelanto "inusual" de entre tres y cuatro semanas de la circulación y los contagios. De hecho, el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC) ha recomendado la vacunación "sin demora".

Según una evaluación de riesgos publicada por el ECDC, y recogida por el medio de comunicación, un número de contagios superior al habitual supondría una "presión adicional" sobre los sistemas sanitarios. De hecho, el organismo se está preparando para el escenario de que Europa se enfrente a una temporada de gripe "más grave que las anteriores, especialmente si la cobertura de vacunación es baja".

La nueva variante, llamada subclado K, ha adquirido siete mutaciones respecto a la que circulaba la temporada anterior en el hemisferio sur, cuando en la mitad boreal estábamos en verano. Con la llegada del frío, como es habitual, ha comenzado a expandirse por el hemisferio norte. Tal y como reza el informe del organismo, se ha detectado ya en todos los continentes y casi en la mitad de la Unión Europea.

En España, de este modo, el último informe semanal publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), también consultado por 20 Minutos, con los datos relativos a la semana del 3 al 9 de noviembre, la tasa de gripe subió de los 20,7 casos por cada 100.000 habitantes hasta los 23,3 casos, pero continúa en niveles bajos de transmisión.

Por su parte, el microbiólogo y portavoz de la SEIMC, José María Eiros, agrega que "a medida que la gripe vaya estableciendo infecciones en nuestro medio, evaluaremos su impacto, es decir, si es más transmisible, más grave, más letal y su respuesta a las vacunas". Respecto a la respuesta de las vacunas actuales ante la nueva variante, Eiros añade: "Las vacunas frente a la gripe estacional pueden estimular el sistema inmunitario de una persona para que genere anticuerpos capaces de ofrecer protección frente a la infección que se origina por virus que han sufrido cambios genéticos pequeños".