Einstein lo predijo hace 100 años y está pasando ahora: la "danza de la muerte" de dos estrellas que confirma su teoría

España cuenta con una tecnología científica sumamente avanzada, así lo evidencia el medio finlandés, Tieteen Kuvalehti, el cual a través de uno de sus más recientes artículos informa sobre la posible coalición de un sistema de dos estrellas denominado, ZTFJ2130, ubicado a 4.000 años luz del planeta tierra. Científicos, utilizando telescopios especializados en España y Alemania, han logrado detallar cómo ambas estrellas se van acercando cada vez a lo largo del tiempo.

Únicamente los telescopios de punta tienen la capacidad de medir detalladamente el paso a paso de ambas estrellas hacia lo que todo indica será la destrucción de ambas, en una coalición cósmica. Es importante resaltar que los dos astros están en la fase final de su ciclo vital, "ya no tienen combustible para la fusión en sus núcleos", apunta el portal finlandés.

La teoría de Albert Einstein

"Cuando las estrellas masivas se mueven tan rápido, emiten ondas gravitacionales, pequeñas vibraciones en el espacio, como predijo Einstein hace más de 100 años. Según la teoría de Albert, la energía debería drenarse lentamente del sistema, provocando que las estrellas se acerquen un poco más entre sí cada año", publica Tieteen Kuvalehti.

Sin lugar a dudas, dicho sistema estelar representa una gran oportunidad para que los científicos para que los investigadores, por medio de la observación, continúen ampliando sus conocimientos astronómicos.

El perfil de Einstein y su gran descubrimiento

Cabe recordar que Albert Einstein fue un físico teórico alemán de origen judío, nacionalizado suizo, austriaco y estadounidense, considerado uno de los científicos más importantes y conocidos del siglo XX. Nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm (Alemania) y murió el 18 de abril de 1955 en Princeton (Estados Unidos).

El gran descubrimiento de Albert Einstein fue la teoría de la relatividad, especialmente la relatividad especial de 1905 y su versión general de 1915, que cambiaron para siempre cómo entendemos el tiempo, el espacio y la gravedad.

Imagina el espacio y el tiempo como una sábana elástica gigante. Si pones una pelota pesada (por ejemplo el Sol), la sábana se hunde formando una curva. Los planetas no "caen" por una fuerza invisible, sino que se deslizan por esa curva, como una canica rodando por un embudo. Eso es la gravedad, según Einstein: una deformación del "espacio-tiempo".