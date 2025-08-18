El de 2025 es el segundo verano más letal: al menos 23 muertes por golpes de calor

Panel digital que indica 47 grados centígrados rodeado de edificios en la plaza de la Ópera, en el centro de Madrid, durante una ola de calor.

Al menos 23 personas han perdido la vida en España en lo que va de verano como consecuencia directa de golpes de calor, doce de ellas desde el pasado 3 de agosto, cuando comenzó la actual ola de calor, lo que convierte a este periodo estival en el segundo más mortífero desde que existen registros, solo por detrás de 2023.

Las últimas víctimas conocidas son un hombre de 70 años que ha fallecidoen el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres) tras desplomarse mientras pescaba, y otro varón que ha sufrido el golpe de calor durante un paseo en el municipio cordobés de La Rambla. Se trataba de Manuel Ariza Serrano, exconcejal del pueblo.

Según los datos a los que ha tenido acceso EFE, hasta el 4 de agosto las comunidades habían notificado al Ministerio de Sanidad un total de 19 muertes por calor extremo. En esa cifra no se incluían ni estas dos últimas ni el caso de una trabajadora de limpieza fallecida en Barcelona a finales de junio ni el de un temporero que murió el 12 de agosto en Alcarràs (Lleida), lo que eleva el balance provisional a 23 víctimas mortales.

Balance histórico

El verano de 2025 ya ha superado en fallecidos al de 2024 (17) y al de 2022 (20), y se sitúa muy cerca del más letal hasta la fecha, el de 2023, con 24 muertes, según el informe final de evaluación del plan calor del Ministerio de Sanidad.

Dos tercios de los fallecidos eran varones y la mayoría presentaba patologías previas. Al menos cuatro de las víctimas estaban trabajando cuando se produjo el golpe de calor.

Distribución por comunidades

Andalucía es la comunidad con mayor número de casos, ocho en total . Entre ellos, un hombre de 58 años que trabajaba en la colocación de un cartel luminoso en Córdoba en junio, otro de 75 años con patologías previas que murió mientras realizaba actividades al aire libre y un joven de 22 años en Jaén que falleció el 11 de julio mientras trabajaba. La última víctima en la región ha sido el varón de La Rambla.

. Entre ellos, un hombre de 58 años que trabajaba en la colocación de un cartel luminoso en Córdoba en junio, otro de 75 años con patologías previas que murió mientras realizaba actividades al aire libre y un joven de 22 años en Jaén que falleció el 11 de julio mientras trabajaba. La última víctima en la región ha sido el varón de La Rambla. En la Comunidad Valenciana se han registrado cinco muertes . La de un trabajador en Castellón el 1 de julio, una mujer de 53 años en Alicante mientras practicaba deporte, otro hombre de 52 años también en Alicante, uno de 42 años en Valencia y otro de 70 en Castellón.

. La de un trabajador en Castellón el 1 de julio, una mujer de 53 años en Alicante mientras practicaba deporte, otro hombre de 52 años también en Alicante, uno de 42 años en Valencia y otro de 70 en Castellón. Cataluña contabiliza tres víctimas : un hombre de 41 años en Barcelona, la trabajadora de limpieza fallecida el 28 de junio y un temporero en Lleida el pasado 12 de agosto.

: un hombre de 41 años en Barcelona, la trabajadora de limpieza fallecida el 28 de junio y un temporero en Lleida el pasado 12 de agosto. Extremadura suma igualmente tres casos : un varón de 67 años en Plasencia el 2 de julio, otro de 85 años en Badajoz el 4 de agosto y el último, un hombre de 70 años ingresado en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

: un varón de 67 años en Plasencia el 2 de julio, otro de 85 años en Badajoz el 4 de agosto y el último, un hombre de 70 años ingresado en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. En Aragón también han muerto tres personas: un hombre en Huesca y dos en Zaragoza a finales de junio. En Baleares, la única víctima conocida es un ciudadano holandés de 34 años que falleció en Sóller el 26 de junio.

Un verano aún sin cerrar

Con más de un mes y medio por delante hasta el final del verano meteorológico, el Ministerio de Sanidad advierte de que la cifra de fallecidos podría aumentar, dado que las olas de calor son cada vez más intensas y frecuentes en la Península Ibérica.

Los expertos insisten en extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse de manera constante y prestar especial atención a los grupos de riesgo, como personas mayores, niños y trabajadores expuestos a altas temperaturas.