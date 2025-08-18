España comienza a despedir la ola de calor, aún bajo alerta: habrá descenso de las máximas

Una persona se abanica al atardecer en una jornada de altas temperaturas en la ciudad de Córdoba.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes el inicio del fin de la ola de calor, con un descenso prácticamente generalizado de las temperaturas, que será notable en la mitad noroeste, aunque con valores aún significativamente elevados en la mitad sudeste, y zonas de Baleares y Canarias. Y en medio de una oleada de incendios histórica que asedia el país desde hace ya más de una semana.

El paso de una vaguada por el noroeste peninsular inestabilizará la atmósfera con la entrada de una masa de aire atlántico más fresco, lo que iniciará el fin de la ola de calor. Así, se espera nubosidad baja en el norte de Galicia y el Cantábrico, con lluvias débiles dispersas, que serán más abundantes por la tarde en el interior y bancos de niebla matinales y vespertinos. En el resto, nubosidad media y alta que se desplazará de oeste a este.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución abundante en la mitad oriental, donde son probables chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas, que pueden ser localmente fuertes en Pirineos y en la Ibérica oriental. Habrá posibilidad de polvo en suspensión en gran parte del país. En Canarias se espera predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte y posible nubosidad de evolución en las montañosas.

¿Cuándo y dónde comenzarán a bajar las temperaturas?

Las temperaturas máximas en descenso prácticamente generalizado, que será notable en la mitad noroeste interior y sur de Cataluña, sin cambios en litorales del noroeste, Pirineos y Canarias, en aumento en el sudeste y Alborán. Se superarán 35 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y zonas de Baleares y Canarias, incluso los 40 en el valle del Guadalquivir y depresiones del sudeste.

Las mínimas irán en descenso en el tercio noroeste y Extremadura, mientras seguirán sin cambios en Baleares y en aumento en el resto. Estas no bajarán de 20 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y archipiélagos, incluso 25 en el Mediterráneo, Guadalquivir y zonas de Canarias.

En cuanto a los vientos, soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en Canarias. En el resto, vientos flojos en general, con intervalos de moderado por la tarde. Predominará oeste y suroeste en la vertiente atlántica, norte y noroeste en Galicia, Cantábrico y valle del Ebro, rolando de sur a norte en el área mediterránea oriental y variable en el Estrecho y Alborán.

¿Cuál será la situación en cada comunidad autónoma?

- GALICIA: Cielos cubiertos de nubes altas e intervalos de nubes bajas matinales en el litoral y zonas altas de la mitad norte, tendiendo a intervalos nubosos de evolución diurna en el interior, que no se descarta vayan acompañados de lluvia débil en zonas altas y algún chubasco disperso, más probable al final del día en el entorno de A Mariña.

La temperaturas en descenso salvo en el litoral, donde no se esperan cambios; pero que podría ser notable en las máximas en amplias zonas del este de Lugo y Ourense. El viento será flojo de norte y noroeste, con intervalos moderados por la tarde en las Rias Baixas y Ourense.

- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Cielo cubierto con nubosidad alta por la mañana, de evolución por la tarde, e intervalos de nubes bajas matinales y vespertinas acompañadas de brumas y posibles bancos de niebla asociados dispersos en zonas altas de interior. Probables lluvias débiles dispersas sin que se descarte algún chubasco en la segunda parte del día en la mitad oriental y en la Cordillera.

Las temperaturas en descenso, que será menos acusado en el litoral, pero podría ser notable en la Cordillera y zonas aledañas e incluso extraordinario en la zona central y oriental. El viento flojo de componente norte en el interior y del oeste en el litoral.

- CANTABRIA: Cielo cubierto con nubosidad alta por la mañana y de evolución por la tarde, e intervalos de nubes bajas matinales y vespertinas acompañadas de brumas y posibles bancos de niebla asociados dispersos en zonas altas de interior. Probables lluvias débiles dispersas, sin que se descarte algún chubasco aislado y disperso en la segunda parte del día en zonas altas de interior.

Las temperaturas en descenso, que será menos acusado en el litoral. La bajada de las máximas podría ser notable en el interior e incluso extraordinario en amplias zonas de la mitad meridional. El viento soplará flojo de componente norte en el interior y del oeste en el litoral, con intervalos moderados en Cantabria de Ebro y en el litoral oriental durante las horas centrales.

- EUSKADI (PAÍS VASCO): Cielo nuboso de nubes altas, intervalos de nubes bajas matinales y vespertinas acompañadas de brumas, sin que se descarten bancos de niebla matinales dispersos en zonas altas de interior, y nubosidad de evolución durante las horas centrales. Es posible que se produzcan lluvias débiles, sin descartar algún chubasco aislado disperso en la segunda parte del día en zonas de sierra.

Las temperaturas en descenso, que será menos acusado en el litoral, pero en las máximas podría ser notable en el interior e incluso extraordinario en amplias zonas de Álava. Viento flojo de norte y noroeste en el interior y del oeste en el litoral, con intervalos moderados en Guipúzcoa y Álava por la tarde.

- CASTILLA Y LEÓN: Intervalos nubosos, con más nubosidad por el norte, predominando la de tipo medio y alto, con nubosidad de evolución, sin descartar chubascos dispersos con tormenta en el norte, este y en el Sistema Central.

Las temperaturas en descenso, que puede ser notable en las máximas. El viento soplará del sur y oeste, tendiendo en la segunda mitad del día, de norte a sur, a componente norte, flojo aumentando a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes con las tormentas.

- NAVARRA: Cielos con intervalos nubosos al principio y al final del día y nuboso el resto, con nubes altas e intervalos de nubes bajas matinales y vespertinas en el tercio norte, acompañadas de brumas, sin que se descarten bancos de niebla matinales asociados dispersos. Probables lluvias débiles en el norte, sin descartar algún chubasco aislado y disperso, que se extienden hacia el sur por la tarde.

Las temperaturas mínimas en descenso, que será notable en las sierras de la franja central; las máximas también en descenso notable generalizado, que podría ser extraordinario en amplias zonas de la mitad occidental. El viento soplará flojo de componente norte con intervalos moderados por la tarde.

- LA RIOJA: Intervalos nubosos, con nubosidad de evolución, sin descartar chubascos dispersos y algunas tormentas, que serán más probables en la sierra. Las temperaturas en descenso, que puede ser notable en las máximas, y los vientos soplarán del noroeste, flojos aumentando a moderados, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes con las tormentas.

- ARAGÓN: Intervalos nubosos, que serán más abundantes en la segunda mitad del día. Por la tarde se esperan chubascos y tormentas en el sistema Ibérico y el Pirineo, que pueden ser probablemente fuertes de manera local, vendrán acompañadas de rachas muy fuertes de viento, y se extenderán a otras zonas de forma más dispersa.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en descenso, aunque continuarán alcanzándose valores significativamente elevados en amplias zonas, especialmente en el sur de Huesca y el este de Zaragoza, con valores de 38-39 grados. El viento será flojo variable.

- CATALUÑA: Cielo poco nuboso a primeras horas, tendiendo a intervalos de nubes medias y altas a lo largo de la mañana. Chubascos y tormentas por la tarde en el Pirineo, que probablemente sea localmente fuertes y podrían afectar a zonas colindantes; serán probables en puntos del interior del tercio oeste.

Las temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas en descenso, que será localmente notable en el litoral y prelitoral de la mitad sur; en Lleida continuarán alcanzando valores significativamente elevados, especialmente en la depresión central, donde podrían llegar a los 38-39 grados. El viento soplará flojo variable, con intervalos de este y nordeste moderado en el litoral y predominio de la componente este en el prelitoral durante las horas centrales.

- EXTREMADURA: Poco nuboso con nubes altas y alguna nubosidad de evolución. Las temperaturas en descenso, que puede ser localmente notable en las máximas, y los vientos del suroeste al oeste, flojos a moderados.

- COMUNIDAD DE MADRID: Poco nuboso, aumentando pronto a nuboso de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución en las horas centrales que pueden dar lugar a algún chubasco disperso o tormenta ocasional en la Sierra durante la tarde y a alguna tormenta seca acompañada de rachas moderadas o fuertes de viento en el resto de la Comunidad.

Las temperaturas mínimas en descenso en la Sierra y con pocos cambios en el resto, que superarán los 20 grados salvo en cotas altas de la Sierra. Las máximas en descenso, aunque superarán los 38 grados en zonas bajas del Sur y Vegas y aledañas. El viento será flojo variable de madrugada, tendiendo a suroeste moderado durante las horas centrales, y posibilidad de rachas fuertes acompañando a las tormentas.

- CASTILLA-LA MANCHA: Poco nuboso aumentando pronto a intervalos nubosos de nubes altas con nubosidad de evolución en las horas centrales que pueden dar lugar a algún chubasco disperso o tormenta ocasional en los sistemas Central e Ibérico y en las sierras de Albacete y que se podrían extender, secas, al resto de la mitad oriental. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, predominando los descenso en el extremo occidental y superando los 20 grados salvo en las zonas de montaña.

Las máximas en descenso ligero, que será más acusado en la mitad oeste de Toledo y Ciudad Real y en Guadalajara, y apenas sin cambios en el sureste de Albacete; superarán los 38 grados en zonas bajas de los valles del Tajo y del Guadiana, en la Mancha y en amplias zonas del sur de Albacete. Los vientos serán flojos variables de madrugada, tendiendo a suroeste moderado por la tarde con posibles rachas fuertes acompañando a las tormentas.

-COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo poco nuboso o despejado, tendiendo a intervalos nubosos en la segunda mitad del día. Chubascos y tormentas por la tarde en el interior de la mitad norte, que probablemente serán localmente fuertes y vendrán acompañados de rachas muy fuertes de viento; en otros puntos no se descartan de forma más dispersa.

Las temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso en el litoral y prelitoral norte y central y sin cambios en el resto, continuando los valores significativamente elevados en amplias zonas, especialmente en el suroeste de Alicante, donde podrían registrarse los 41-42 grados. El viento será del suroeste en el litoral de Alicante; en el resto flojo variable, tendiendo por la tarde a predominar la componente oeste en el interior y la componente este en el litoral y el prelitoral, con intervalos de nordeste moderado en el litoral norte.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos poco nubosos o despejados, aumentando a nubosos a partir de mediodía, sin descartar tormentas aisladas por la tarde, algunas secas, que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y los vientos flojos variables, con intervalos moderados del suroeste por la tarde.

- ISLAS BALEARES: Cielo poco nuboso, tendiendo durante la mañana a intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas nocturnas con pocos cambios y las diurnas en descenso en Mallorca y con pocos cambios en el resto. El viento será flojo, con predominio de la dirección sur, y brisas costeras débiles.

- ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos, aumentando a nubosos de oeste a este a lo largo del día, con predominio de las nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, con probables tormentas aisladas en el interior oriental, algunas secas, que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas mínimas en descenso en el extremo noroeste de la comunidad, y sin cambios o en ascenso en el resto. Las máximas en descenso en la vertiente atlántica y en ascenso en la mediterránea. Los vientos serán flojos variables tendiendo a componente oeste, con intervalos moderados.

- CANARIAS: Poco nuboso o despejado en general con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas de las islas montañosas. Las temperaturas con pocos cambios y es probable que alcancen los 36 grados en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste, y cuenca de Tejeda en Gran Canaria, y sin descartar los 34 en las medianías orientadas al sur y oeste de las islas occidentales.

El viento será moderado del nordeste, fuerte en extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, extendiéndose a zonas más altas de esas vertientes en Gran Canaria y La Gomera, donde son probables las rachas muy fuertes de madrugada y, sobre todo, durante la segunda mitad del día. También son probables, en zonas del interior sur de Lanzarote, en la vertiente sur de Anaga en Tenerife y Jandía en Fuerteventura.

