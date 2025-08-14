Un informe forense apunta que el temporero muerto en Alcarràs sufrió estrés por calor

Imagen de archivo de una marquesina al sol, durante la ola de calor.

Un informe forense preliminar apunta a que el temporero que murió el pasado lunes mientras recogía fruta en una finca de Alcarràs (Lleida) murió "de una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda en el contexto de estrés por calor".

Según informa el diario Segre, el fallecimiento del trabajador agrícola, de 61 años y vecino de Lleida, que estaba contratado por una ETT, se produjo entre las 16:24 horas y las 16:50 horas.

El hijo del fallecido ha explicado a este diario que su padre dijo que se encontraba mal a las 13:30 horas y pidió irse a casa, pero que la encargada le dijo que descansara debajo de un árbol.

La familia: "Murió solo debajo de un árbol, pedimos justicia"

"Murió solo debajo de un árbol, pedimos justicia", ha reclamado Idiu Vranciu, hijo del fallecido, Gheorghe Vranciu, que ha asegurado que, según ha sabido por sus compañeros, no se llamó a una ambulancia hasta las 16:00 horas, por lo que la familia no descarta emprender acciones legales.

Por su parte, un portavoz de los Mossos d'Esquadra ha indicado a EFE que ya han remitido su informe sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte del temporero, en un día en el que se superaron en la zona los 40 grados, al juzgado que investiga los hechos y a Inspección de Trabajo.

