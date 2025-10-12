El alcalde de Nueva York quiere conservar dos estatuas de Cristóbal Colón y ya tenemos la polémica histórica servida

Controversia en Nueva York por una estatua de Cristóbal Colón. El alcalde de la ciudad estadounidense, Eric Adams, ha estado en los últimos días en el punto de mira por su reciente campaña para conmemorar al explorador en el día de la Hispanidad.

Tal y como reza el canal de televisión CBS News, Adams está pidiendo a la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos que celebre una audiencia pública sobre una solicitud presentada por el exdirector de la Fundación de Ciudadanos de Columbus para hacer públicas las dos estatuas, lo que significaría que no pueden ser derribadas.

No obstante, muchos activistas creen que Colón no debería ser visto como un explorador heroico, sino como "alguien cuyas expediciones llevaron a la matanza y esclavitud de indígenas americanos". En esta línea, el alcalde de la ciudad pretende fijar subvenciones para programas culturales y proyectos de arte dedicados a la comunidad indígena. Pero no planea retirar las estatuas.

El vicealcalde Randy Mastro, quien habló en nombre del alcalde, puesto que este se encuentra de viaje en el extranjero, afirmó en las últimas horas que las estatuas significan mucho para la comunidad italoamericana. "Estos son símbolos de algo importante para ellos, y debemos respetar esa parte del patrimonio cultural de la comunidad italiana", declaró.

Por su parte, el asambleísta Zohran Mamdani, ha hecho pública su contundente opinión. "Puedo decirles que mi enfoque no está en las estatuas. Se trata de hacer que esta ciudad sea más asequible para los neoyorquinos. Eso es en lo que me voy a centrar durante los primeros 100 días si llego al poder", aseguró.

Unas palabras muy distintas tuvo el exgobernador Andrew Cuomo, que, en cambio, aplaudió las acciones del actual alcalde. En declaraciones recogidas en la publicación, aseguró que "he luchado durante mucho tiempo para proteger la estatua de Colón y el simbolismo. Creo que el alcalde Adams está haciendo lo correcto", explicó.