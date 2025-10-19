El avión aterriza en el aeropuerto sin problemas aparentes hasta que revisan el combustible y saltan las alarmas

Susto en el aeropuerto de Manchester. Un avión comercial de la compañía Ryanair aterrizó el pasado 3 de octubre en la ciudad británica con tan sólo seis minutos de combustible en sus tanques. El vuelo que se dirigía desde Pisa (Italia) a Prestwick (Escocia) tuvo que cambiar de ruta por las altas rachas de viento en Escocia. Tal y como informa el diario británico The Guardian, al Boeing 737-800 le quedaban solo 220 kilogramos de combustible en sus tanques cuando finalmente aterrizó.

Los pilotos, en declaraciones recogidas por el medio, aseguran que estas cantidades de petróleo son sólo suficientes para "cinco o seis minutos de vuelo". La investigación apunta a que el avión salió de Pisa con suficiente combustible de reserva, por lo que la compañía ha informado del suceso a las autoridades, "con la que estamos cooperando plenamente".

Un portavoz de la División de Investigación de Accidente Aéreos confirmó el jueves al periódico la apertura de la investigación "después de ser notificada por Ryanair". "La AAIB ha comenzado una investigación sobre un incidente grave que involucró a un avión que fue desviado de Prestwick al aeropuerto de Manchester el viernes 3 de octubre. Nuestros inspectores han comenzado a estudiar los hechos y recopilar pruebas".

De acuerdo a la información difundida, el Boeing 737-800 puede transportar hasta 189 pasajeros. "Todos estuvieron tranquilos hasta el descenso. Había algunas personas preocupadas en el segundo descenso, ya que podíamos sentir que el avión estaba luchando", dice uno de los pilotos, refiriéndose a las veces que intentaron aterrizar, tanto en Edimburgo como en Manchester. "Hubo turbulencias y cuando nos acercamos al aeropuerto, cuando estábamos muy cerca de aterrizar, nuevamente tuvimos que detenernos bruscamente".

Finalmente, los pasajeros fueron llevados de Manchester a Prestwick, llegando 10 horas más tarde de la hora de llegada programada: las seis de la tarde del sábado 4 de octubre.