El ayuntamiento de una ciudad prohíbe las mesas y sillas en las riberas de los ríos para conservar su identidad

El ayuntamiento de una ciudad griega ha decidido poner límite a las mesas y sillas e impedir que estén en las riberas de los ríos con un único objetivo: el de conservar la identidad del río durante más tiempo.

Se trata de la decisión adoptada por el alcalde de Trikala (Grecia), Nikos Sakkas. "El río Litheos, corazón de nuestra ciudad, no es solo un elemento natural. Es nuestra identidad, es el alma de Trikala", ha asegurado, según ha informado el medio In.

El ayuntamiento ha decidido impedir que tanto los residentes como los visitantes puedan dañar las riberas de los ríos. "La decisión pertinente (en el contexto de una Orden Reguladora) se tomó por mayoría en la reunión del Consejo Municipal de Trikala el martes 30 de septiembre de 2025 y establece que no se permite la instalación de mesas y sillas en las orillas del río Litheos", ha detallado en un comunicado.

"Los negocios que ya operan tienen un plazo de 15 meses (hasta el 31/12/2026) para desarrollarse moderadamente y adaptarse a las nuevas condiciones. A partir del 1 de enero de 2027, deberán retirar las mesas y sillas. Se recuerda también que desde 2023 existe una Orden Reguladora que prohíbe la emisión de permisos", ha expuesto el ayuntamiento en el escrito.

Nikos Sakkas ha destacado que el río Litheos no es "una cafetería ni una zona comercial" y ha reiterado que se trata de "nuestro río", por lo que aboga por que ese espacio siga siendo "gratuito, abierto y público".

"Para el ciclista, para el caminante, para la madre con el cochecito, para las personas mayores que desean disfrutar de la paz y la tranquilidad, para los jóvenes que desean reunirse y compartir momentos, para las personas con discapacidad", ha expuesto el alcalde de la localidad griega.