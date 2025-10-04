El cementerio de aviones más grande del mundo de 26,5 kilómetros y 4.500 aeronaves abandonadas para siempre

El cementerio de aviones más grande del mundo se extiende en más de 26,5 kilómetros y alberga 4.500 aeronaves. La Base Aérea Davis-Monthan se encuentra en Tucson (Arizona), donde miles de aviones en desuso yacen en filas, unos junto a otros. Entre ellos, vehículos de las fuerzas aéreas, el ejército, la Armada, el cuerpo de Marines y la Guardia Costera de Estados Unidos.

De este modo, y tal como reza el medio británico Daily Express, el entorno de Tucson ofrece "condiciones climáticas ideales" para el almacenamiento de estas aeronaves a largo plazo gracias a su baja humedad y a la escasa cantidad de lluvia que cae. La región mantiene un clima desértico cálido que recibe poca lluvia a lo largo de año.

Todo este cementerio del aire se plantea tras la rendición de Japón en 1945 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos tenía un enorme excedente de aviones y necesitaba un lugar para almacenarlos. En ese momento, el aeródromo militar Davis-Monthan se planteó como idóneo: era una base de entrenamiento de bombarderos que tenía espacio para almacenar aviones. Ya en la primavera de 1946, más de 600 aviones Boeing B-29 Superfortress y 200 C-47 Skytrain estaban almacenados en el sitio.

En 1965, se sumaron aún más aviones cuando el Departamento de Defensa decidió cerrar las instalaciones de almacenamiento de aeronaves de la Marina de los Estados Unidos en Phoenix. Todos los aviones militares sobrantes fueron enviados a Davis-Monthan. Cabe destacar, que, de acuerdo a la información difundida, la base recibió su nombre en honor a los pilotos de la Primera Guerra Mundial, los tenientes Samuel H. Davis y el ingeniero jefe Oscar Monthan.

Tal y como reza la publicación, al llegar a las instalaciones, todas las aeronaves pasan por el siguiente proceso:

Se retiran todas las armas, las cargas de los asientos eyectables y el hardware.

Se lava el avión.

El sistema de combustible se protege drenándolo, llenándolo con aceite liviano y luego drenándolo nuevamente.

El avión se sella contra el polvo, la luz solar y las altas temperaturas.

El avión es remolcado por un remolcador hasta su posición de almacenamiento designada.