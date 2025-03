El dueño de un restaurante acude a comisaria para denunciar la cancelación a última hora de dos mesas y sale con tres posibles delitos de los clientes

El restaurante Il Ciliegio di San Desiderio, ubicado en las alturas de Génova, vivió el pasado domingo un día para olvidar cuando 21 de los 40 clientes con reserva no se presentaron a su almuerzo, lo que supuso una gran pérdida económica y logística.

"Una mesa de 13 llamada diez minutos antes del inicio del servicio cuando todo ya estaba listo, para la otra de 8 todavía estamos esperando una llamada telefónica", cuenta a La Repubblica el dueño del local, Emidio Dellepiane.

"Un doble daño además de la burla con el restaurante que se quedó medio vacío mientras nosotros rechazamos muchas otras solicitudes llegaron por la mañana pensando que ya estábamos llenos. En invierno tenemos solo 40 plazas y perder la mitad de ellas de esta manera no es aceptable", añade.

Tras este episodio, Dellepiane acudió al cuartel de San Martino para presentar una denuncia formal por los hechos. Los agentes barajaron la posibilidad de que los responsables pudieran enfrentarse a cargos como fraude, interrupción del servicio público o perturbación del negocio e incumplimiento de contrato.

"Para el fraude, necesitaríamos probar que la no cancelación fue intencionada con el fin de dañar al restaurante, lo cual no es fácil", explica el dueño del restaurante. Sin embargo, destaca que los daños derivados de la comida preparada pero no consumida y los asientos reservados pero no utilizados son pruebas más concretas.

"En juego también estaría el incumplimiento de contrato teniendo en cuenta que aquí está el menú fijo y cuando se reserva es como si un cliente tuviera la mercancía preparada por una empresa pero no se presentara a recogerla. En cualquier caso, tenemos la intención de continuar con las acciones legales para que episodios de este tipo no vuelvan a suceder", continúa.

Medidas para evitar una situación similar

El problema de las reservas no canceladas ha ido en aumento en el sector de la restauración. Para frenarlo, el restaurante ha decidido implementar nuevas medidas.

A partir de ahora, exigirá un depósito por adelantado para grupos de más de seis personas y aquellos que no se presenten sin previo aviso serán bloqueados para futuras reservas. Además, Dellepiane está considerando otras medidas, como solicitar una tarjeta de crédito en el momento de la reserva, al igual que ocurre con las reservas de hotel.

"Cada semana al menos una mesa se queda vacía por falta de cancelación y así en los demás lugares buscamos una estrategia común con los compañeros, como solicitar una tarjeta de crédito con antelación para protegernos, como es el caso de las reservas de hotel", concluye Dellepiane.