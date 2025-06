El dueño de un restaurante humilló a un cliente jubilado con cáncer terminal y deberá recompensarle a su viuda

El dueño de un restaurante francés tendrá que pagar 800 euros por humillar a un paciente con cáncer terminal. El Tribunal penal encargado del caso ha condenado al propietario en concepto de daños y prejuicios y tendrá que compensar a su viuda, puesto que la víctima ya falleció.

Según publica el medio La Voix du Nord, los hechos se produjeron el pasado 24 de agosto de 2024, en un local de Maine-et-Loire. Cuando estaban a punto de pedir el postre, la pareja fue expulsada del restaurante por el gerente, quien citó un "olor fétido" relacionado con el cáncer del hombre.

De acuerdo a la información difundida, el propietario llegó a declarar, "cuando tienes cáncer te quedas en casa". La viuda describió la escena como "humillante" ante los tribunales. "Nos echó como inmundicia. Esta maldita enfermedad ya es difícil de manejar", lamentó. "Sabíamos que era uno de los últimos restaurantes en los que comeríamos juntos", agregó.

La defensa del empresario no vio ningún tipo de "intención maliciosa". "La falta de empatía no puede justificar un delito. Esa es la realidad de ser un comerciante". El hostelero se defendió asegurando que "con el olor, no podíamos poner a nadie al lado".

Sin embargo, sus argumentos no convencieron a los magistrados, puesto que "cuando estás enfermo, tienes derecho a ir a un restaurante". El tribunal condenó al hostelero a tres meses de prisión suspendida y un año de inelegibilidad, además de los 800 euros.