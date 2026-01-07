El Gobierno británico ordena el fin del cigarro y apuesta por el producto condenado en España: "Restringirlo es de torpes y aumenta el tabaquismo"

Importante paso del Gobierno británico para tratar de acabar con el tabaco de combustión. El Ejecutivo dirigido por Keir Starmer, como parte de su estrategia para lograr una "generación libre de humo" en 2030, ha reconocido que las bolsas de nicotina deben incluirse en una categoría diferente a los cigarrillos.

El motivo de ese posicionamiento del Gobierno británico es que se trata de un producto cuyo consumo es menos perjudicial que el tabaco de combustión, por lo que puede favorecer a acabar con el tabaquismo en Reino Unido.

Desde los medios de comunicación ingleses destacan que "estas son concesiones importantes. El gobierno ahora acepta que las bolsas de nicotina tienen menor riesgo que fumar, que están en una categoría separada de los cigarrillos y que restricciones torpes podrían aumentar las tasas de tabaquismo en adultos".

En concreto, el Gobierno británico propone establecer un límite máximo de 20 miligramos de nicotina por bolsa, una cifra superior a las impuestas en países como Italia, Grecia o Portugal, que se mueven en intervalos de entre 12 y 16 miligramos.

No obstante, las autoridades británicas han subrayado que van a mantener una vigilancia constante sobre el contenido de nicotina de estos productos para alcanzar un equilibrio entre reducir el daño y prevenir la aparición de nuevos consumidores de nicotina.

Camino opuesto a España

El camino adoptado por Reino Unido en la regulación de las bolsas de nicotina es opuesto al de España, que está preparando una modificación del Real Decreto 579/2017 que limitará a un máximo de 0,99 miligramos de nicotina cada bolsa.

Teniendo en cuenta que las bolsas de nicotina que se venden en estos momentos en España tienen generalmente un contenido de entre 14 y 16 miligramos de nicotina por cada paquete, esa limitación a 0,99 miligramos "supone, de facto, la prohibición de los productos actualmente comercializados", tal y como ha reconocido el propio Ministerio de Sanidad.