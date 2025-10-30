El huracán Melissa arrasa el Caribe: deja al menos 23 muertos y miles de desplazados

El huracán Melissa, que ha llegado a alcanzar vientos de casi 280 kilómetros por hora, ha dejado tras de sí un rastro de destrucción en su periplo por el Caribe. En Haití se llora más de una veintena de muertos y miles de familias han perdido su vivienda. En Jamaica, con cuatro fallecidos confirmados, el país trata de recuperarse después de que el huracán arrancara techos, arrasara cultivos y destruyera parte del patrimonio. En Cuba, tercer país en sufrir la voracidad del fenómeno, siguen sin electricidad en buena parte de la isla tras superar una madrugada de lluvia incesante. Melissa, degradado a categoría 1, se dirige a las Bahamas, donde se mantienen las alertas por posibles inundaciones y fuerte oleaje.