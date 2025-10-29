El huracán Melissa se refuerza camino de Cuba y vuelve a subir a categoría 4 tras azotar Jamaica

El huracán Melissa ha recuperado la categoría 4 en su avance hacia el oriente de Cuba, con vientos sostenidos de hasta 215 kilómetros por hora, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. El ciclón, que este martes cruzó Jamaica como un huracán de categoría 5 con vientos de más de 280 kilómetros por hora, se debilitó temporalmente, pero ha vuelto a intensificarse mientras se aproxima a la isla caribeña.

A última hora de la tarde, el ojo del huracán se encontraba a unos 175 kilómetros al suroeste de Guantánamo y avanzaba hacia el norte a unos 15 kilómetros por hora. Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey permanecen en alarma ciclónica ante los primeros efectos del temporal, que ya deja lluvias torrenciales, crecidas de ríos e inundaciones costeras.

Las autoridades cubanas han advertido del alto riesgo para la vida por los efectos de Melissa, que podría dejar hasta 450 litros por metro cuadrado de lluvia y oleajes de hasta ocho metros. En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada del país, ya se han reportado inundaciones en zonas bajas como Los Coquitos, La Alameda, San Pedrito y Ferreiro. También se ha registrado una penetración del mar en la localidad costera de Chivirico, en el municipio de Guamá, y varias brigadas de rescate se han desplazado a las áreas de difícil acceso.

El presidente Miguel Díaz-Canel ha pedido responsabilidad y precaución ante una noche que, según ha dicho, “será muy difícil para todo el país”. En las seis provincias bajo alarma se han evacuado o protegido a unas 735.000 personas, la mayoría en casas de familiares y amigos, aunque decenas de miles permanecen en refugios. Dos de las siete centrales termoeléctricas del país han detenido su actividad por seguridad, ante el temor de daños en un sistema energético ya muy deteriorado.

En Jamaica, Melissa ha dejado al menos tres muertos y graves daños materiales. El primer ministro, Andrew Holness, declaró este martes el país como “zona catastrófica” tras constatar el impacto del huracán y recibir el informe de los servicios de emergencia. En su comunicado, difundido en la red social X, explicó que la medida responde a la necesidad de “proteger vidas y garantizar la estabilidad del país” ante un fenómeno “sin precedentes”.

Más de medio millón de personas se han quedado sin electricidad y unas 15.000 están alojadas en refugios, aunque las autoridades estiman que hasta 50.000 podrían verse desplazadas. Las lluvias torrenciales han provocado deslizamientos de tierra y cortes de carreteras en el sur y el oeste de la isla, especialmente en la zona de New Hope, en el distrito de Westmoreland, donde el huracán tocó tierra con vientos de casi 295 kilómetros por hora.

Según el NHC, el núcleo de Melissa se desplazará sobre el este de Cuba durante la noche del martes al miércoles y se moverá posteriormente hacia el sureste o el centro de las Bahamas, antes de acercarse a Bermuda el jueves. Los meteorólogos no descartan que vuelva a intensificarse en aguas abiertas, aunque se espera que mantenga la categoría 4 durante las próximas 24 horas.