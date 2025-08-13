El investigado por el incendio de Los Caños de Meca apunta que encendió una vela en mitad del campo

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio que desde ayer afecta a la Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz).

La Guardia Civil ha investigado hoy a una persona por un supuesto delito de incendio forestal por imprudencia tras un conato de incendio producido durante la mañana de ayer en Los Caños de Meca (Barbate).

Según explican fuentes de la investigación, el presunto autor, que se encontraba pernoctando al aire libre en una zona con vegetación, habría encendido una vela que al caerse accidentalmente prendió parte de los enseres personales que tenía junto a él. El fuego se propagó parcialmente afectando a unos 300 m² de vegetación.

El investigado actualmente presenta lesiones por quemaduras en ambas manos al intentar sofocar él mismo el conato de incendio de la vegetación para evitar la propagación del fuego, sufriendo heridas leves en ambas manos por las que tuvo que ser atendido.