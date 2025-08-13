España se quema: los incendios que arrasan el país dejan dos muertos y varios heridos graves

Ni el ligero respiro térmico previsto por la AEMET ni las rachas de viento de las últimas horas han frenado los más de treinta incendios forestales que siguen arrasando montes y amenazando pueblos en distintos puntos de España. Los más graves se concentran en Castilla y León, Extremadura y Galicia, donde un joven de 35 años ha muerto, lo que eleva a dos el número de fallecidos en este asedio del fuego.

El balance de la noche, por otro lado, incluye más de una treintena de heridos, al menos dos en estado grave y miles de vecinos desalojados. En Cádiz y Madrid, los incendios han remitido como para permitir el regreso de muchos vecinos a sus casas, aunque más de 1.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se mantienen desplegados para controlar unas llamas que se alimentan de temperaturas extremas.

El Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias (Plegem), lo que permite reforzar la comunicación con las comunidades autónomas afectadas y movilizar medios estatales (la UME, las brigadas forestales y los medios aéreos del 43 Grupo del Ejército del Aire) para apoyar en las labores de extinción. "Serán desplegados los medios del Estado… y, si fuera necesario, también los de la Unión Europea”, aseguraba este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien reconocía que la noche sería "realmente difícil” por las condiciones climatológicas.

Por si fuera poco, la previsión de la AEMET anticipa un miércoles marcado por el calor extremo y las tormentas secas, que podrían dificultar las labores de extinción del fuego y que, incluso, podrían generar nuevos focos. El portavoz de la agencia meteorológica, José Luis Camacho, ha avanzado que las máximas superarán los 35ºC en la mayor parte de la mitad sur de la Península y alcanzarán los 40ºC en las depresiones de la vertiente sur atlántica. En el norte y el este se esperan tormentas localmente fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento, lo que incrementa el riesgo de propagación de las llamas.

Castilla y León, la zona más crítica



La comunidad de Castilla y León cuenta con incendios forestales activos en casi todas las provincias, con especial preocupación en Zamora y León, donde el fuego ha obligado al desalojo de más de 7.000 vecinos. El más grave, que empezó en el municipio zamorano de Molezuelas de la Carballeda, se ha extendido a la comarca leonesa de La Valdería. En total, se han tenido que evacuar 26 localidades en todo territorio castellanoleonés.

Solo en la tarde de este martes, 4.345 personas de 23 pueblos leoneses abandonaron sus casas por el avance del incendio de Molezuelas de la Carballeda, según la Subdelegación del Gobierno. Los evacuados se han trasladado hasta La Bañeza, donde se han habilitado cuatro albergues, y a Astorga, que acoge a los vecinos en tres centros: el Seminario, el pabellón municipal y el cuartel militar. Entre las localidades afectadas figuran Jiménez de Jamuz (1.200 personas), Alija del Infantado (600), Villanueva de Jamuz (300) o Quintana del Marco (180), además de Tabuyuelo de Jamúz (15) o Redelga de la Valduerna (50).

El incendio de Molezuelas de la Carballeda ha causado la muerte de un voluntario de 35 años que participaba en el operativo de extinción con una desbrozadora que él mismo había donado. El hombre, que se encontraba en la zona de Nogarejas junto a otro voluntario particular, quedó atrapado de forma “sorpresiva” por dos lenguas de fuego que se juntaron y le provocaron quemaduras mortales. El suceso ocurrió hacia las 19.17 horas en una zona de vegetación a la altura del kilómetro 12 de la LE-125, según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Además, un hombre de 36 años ha sido trasladado al hospital de León con quemaduras, mientras que una tercera persona ha recibido atención en el centro de salud de La Bañeza por lesiones similares. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su “más sentido pésame” a la familia, amigos y compañeros del fallecido y ha deseado una pronta recuperación a los heridos, al tiempo que ha pedido “mucha precaución” y seguir las indicaciones de las autoridades. En Ávila, la Guardia Civil ha detenido a un hombre que ha confesado haber provocado de forma intencionada el incendio declarado el 28 de julio entre Cuevas del Valle y Mombeltrán.

La comunidad atraviesa una situación “compleja” con cinco incendios en nivel 2 de Índice de Gravedad Potencial (IGP) en las provincias de Palencia, Zamora y León, y otros cuatro en nivel 1 en León y Ávila. Las desfavorables condiciones meteorológicas, con rachas de viento de hasta 100 km/h y cambios bruscos de capas de aire, han impedido el uso de medios aéreos y dificultado la actuación en la cabeza de los incendios. El más preocupante sigue siendo el de Molezuelas, que avanza con rapidez por pasto y matorral muy secos. En Puercas (Zamora), cerca de Portugal, las circunstancias han permitido trabajar en condiciones más favorables.

Durante el día, además de los desalojos en León, once localidades zamoranas han tenido que ser evacuadas, entre ellas Cubo de Benavente, Molezuelas de la Carballeda, Alcubilla de Nogales o Bercianos de Aliste. El delegado del Gobierno en Castilla y León ha pedido “comprensión” hacia la Guardia Civil cuando ordena un desalojo, subrayando que su único objetivo es “preservar la vida” de los vecinos.

Extremadura, en nivel de emergencia



Extremadura mantiene una decena de incendios activos y ha declarado la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex) por el riesgo para la población, los bienes y el medio ambiente. El más grave afecta a la zona comprendida entre los valles del Jerte y del Ambroz, en la provincia de Cáceres, y ha obligado a desalojar a los vecinos de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa. Las personas evacuadas han sido alojadas en el pabellón polideportivo de Plasencia.

En el dispositivo participan patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Plasencia y agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, que coordinan las labores de evacuación, garantizan la seguridad de los residentes y facilitan el acceso de los servicios de emergencia. “Será una noche muy dura”, ha advertido el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, que ha alertado del riesgo de que la actividad tormentosa genere nuevos incendios por rayos.

El incendio de Navalmoralejo (Toledo) ha cruzado la frontera y ha arrasado más de 3.000 hectáreas, de las que el 75 % corresponden a territorio extremeño. El avance de las llamas mantiene el confinamiento en varias localidades y complica la labor de los equipos de extinción. Según la última actualización de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, también permanecen activos los incendios de Villar del Pedroso, Mata de Alcántara, Malpartida de Cáceres y Malpartida de Plasencia.

Galicia vive su peor episodio del verano



Ourense concentra 12 de los 16 incendios de más de 20 hectáreas que permanecen activos en Galicia. La Xunta ha decretado la situación 2 de emergencia a nivel provincial. En solo dos días, el fuego ha calcinado unas 5.100 hectáreas, más que en todo 2024, según la Consellería do Medio Rural. “Estamos viviendo una altísima actividad incendiaria, con 40 o 50 fuegos diarios”, ha alertado la titular del departamento, María José Gómez.

El incendio de Chandrexa de Queixa, el más grave del verano, ha arrasado más de 4.000 hectáreas y mantiene en alerta a los equipos de extinción. Durante la tarde se ha restablecido la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia y también la línea Santiago–Ourense, que habían quedado interrumpidas por el fuego.

El incendio de Maceda, en la parroquia de Castro de Escuadro, se ha reactivado y amenaza el núcleo de A Teixeira. En A Mezquita, el personal de emergencias ha evacuado una residencia de mayores y ha reubicado a sus usuarios en otro centro de la provincia.

En la estación de montaña de Manzaneda, donde se encontraban 170 niños, monitores y personal de un campamento, las autoridades habían ordenado el confinamiento por precaución. El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, ha confirmado que el peligro ha pasado y que todos dormirán en la instalación, mientras se organiza su salida a partir de este miércoles. El 112 Galicia ha transmitido un mensaje de tranquilidad a las familias y les ha pedido que no intenten acceder al complejo para no poner en riesgo su seguridad ni entorpecer el trabajo de los equipos de emergencia.

Cuatro bomberos han resultado heridos en Ourense, tres de ellos en Oimbra; dos presentan pronóstico reservado por quemaduras.

Asturias, la nueva preocupación



Doce incendios forestales permanecían activos a última hora de la noche en Asturias, donde preocupa especialmente el declarado en las inmediaciones del santuario de El Acebo, en Cangas del Narcea, concejo limítrofe con León. El fuego, iniciado en la parroquia de Limés, llegó a acercarse a varias aldeas y obligó al Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) a retirar los helicópteros que colaboraban en León para destinarlos a la zona, junto a una veintena de bomberos y tres empresas forestales. “Parece que ya no hay peligrosidad para los pueblos, pero el incendio avanza y hay que poner todos los medios y extremar la precaución”, advirtió el consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. El Gobierno asturiano elevó a nivel 1 el Plan de Incendios Forestales (INFOPA) ante la multiplicación de focos en el interior de la comunidad.

En Cádiz, el incendio declarado en la sierra de la Plata, en Tarifa, se ha estabilizado y el Infoca ha rebajado la fase de emergencia a preemergencia. Las 900 personas evacuadas el lunes de las playas de Atlanterra y Los Alemanes han podido regresar a sus viviendas. El consejero de la Presidencia andaluz, Antonio Sanz, ha asegurado que existen “sospechas fundadas” de que el fuego fue intencionado. La Guardia Civil ha identificado a un hombre como presunto responsable de un conato registrado este martes en Los Caños de Meca. En Huelva, la caída de rayos ha provocado varios incendios en el entorno de Jabugo, y el fuego de Los Romeros, en el municipio de Jabugo, ha obligado a desalojar a 240 personas y se mantiene en situación operativa 1.

En Madrid, el incendio de Tres Cantos ha dejado un muerto y ha afectado a 1.500 hectáreas. La víctima, un hombre de 50 años que trabajaba como mozo de cuadra, falleció tras sufrir quemaduras en el 98 % de su cuerpo cuando, según varios testigos, intentaba rescatar a los caballos de la hípica donde trabajaba. Los 200 vecinos que habían sido evacuados han regresado ya a sus hogares.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que las condiciones sigan siendo desfavorables para las labores de extinción, al menos hasta el jueves, con tormentas secas que podrían generar nuevos focos y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en zonas del interior. Aunque este miércoles se espera un ligero alivio térmico, a partir del jueves se iniciará una nueva ola de calor que podría prolongarse hasta comienzos de la próxima semana, con temperaturas que volverán a superar los 40 grados en varias provincias.