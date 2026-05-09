Una operación sanitaria, logística, "eficaz y segura": preguntas y respuestas clave horas antes de la llegada del MV Hondius a Tenerife

Todas las miradas están puestas en Tenerife. Esta madrugada llegará al puerto de Granadilla el crucero MV Hondius, donde se ha desatado un nuevo brote de hantavirus. Tres ministros; Mónica García, Fernando Grande Marlaska y Ángel Víctor Torres, el director general de la Organización Mundial de la Salud y la directora de Protección Civil de emergencia, encabezan un equipo coordinado para evacuar el buque y repatriar a los pasajeros desde el aeropuerto insular a sus correspondientes países de origen. Los 14 españoles que se encuentran que viajan en el interior del barco serán los primeros en desembarcar y volarán a Madrid, donde harán cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.

Las autoridades son claras: la población canaria no tiene de qué preocuparse. Tal y como ha explicado la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, en una conversación con el canal 24 horas, la población insular no corre ningún tipo de peligro: "No va a haber posibilidad de contacto con los pasajeros del crucero". Según ha relatado "se les va a trasladar por una zona en la que es imposible el contacto con la ciudadanía tinerfeña". "Una vez los evacuados bajen, el barco repostará e irá de vuelta a Países Bajos su país de origen", ha confirmado.

En una rueda de prensa en el palacio de la Moncloa y justo antes de partir dirección Tenerife, Mónica García ha confirmado que "todos los mecanismos están funcionando". La ministra de Sanidad ha recordado que el riesgo es bajo y ha instado a evitar el alarmismo. "Estamos actuando ante cualquier posible contacto".

¿Qué pasa cuando llegue el MV Hondius a la costa de Tenerife?

Está previsto que el crucero MV Hondius llegué al puerto de Granadilla esta madrugada, entre las 04:00 y las 06:00 de la mañana, donde se ha instalado un puesto de mando para el seguimiento del protocolo. No será hasta que amanezca, a plena luz del día y aprovechando el buen estado de la mar, cuando se proceda a iniciar el complejo operativo.

De este modo, el buque no atracará, fondeará y los cruceristas serán desembarcados en lanchas hasta el puerto, para ser trasladadosen vehículos burbujas hasta el aeropuerto más cercano a tan solo diez minutos de distancia, el de Tenerife Sur. Gracias a las estrictas medidas de seguridad, el contacto con la población de la isla y los trabajadores implicados será practicamente imposible.

¿Cómo va a ser el desembarco?

Para seguir a rajatabla el protocolo, los aviones que repatriarán a los ocupantes del buque tienen que estar preparados en el aeropuerto de Tenerife Sur. El desembarco se va a producir por países y en pequeñas embarcaciones de no más de 5 personas y los prácticos portuarios garantizarán la estabilidad del barco. Una vez en el muelle serán trasladados en "autobuses burbuja encapsuladas", hasta la pista de aterrizaje, sin que sea necesario control de pasaportes.

Están confirmados cuatro aviones de Países Bajos, Gran Bretaña, Estados Unidos y España y cinco países han mostrado su disposición de poner medios aéreos: Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos y Turquía. Además, la UE facilitará aviones. La directora de Protección Civil ha confirmado que están acabando de concretar "esos planes de vuelo" para todos los pasajeros.

Una vez evacuado el pasaje, se continuará el procedimiento de desinfección del barco, repostaje y disposición del cadáver que permanece en el crucero y zarpará hacia Países Bajos. El armador ya ha confirmado que el plan es que el buque, con al menos treinta de sus sesenta tripulantes, pueda seguir viaje hasta el país de origen.

¿Dónde se trasladan los 14 pasajeros españoles?

Los 14 pasajeros españoles serán los primeros evacuados del buque y al igual que el resto de los viajeros serán trasladados al aeropuerto donde un avión les trasladará a la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid; y de allí al Hospital Gómez Ulla, donde pasarán una cuarentena que han establecido las autoridades sanitarias.

A su llegada al centro, se les hará una prueba PCR y otra a los 7 días; durante el tiempo que se prolongue la cuarentena, en la que se llevará a cabo una vigilancia activa, que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección Asimismo, deberán permanecer en habitaciones individuales y sin recibir visitas.

Cualquiera de los cruceristas españoles que desarrolle síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Se les practicará una PCR en sangre y en suero, y si resulta negativa pero continúa con síntomas, se le repetirá una prueba 24 horas después.

La ministra de Sanidad ha explicado que se contabilizará el día 0 de la cuarentena teniendo en cuenta el día que hayan tenido el último contacto. "También dependerá de los casos que puedan surgir en otros paises", ha advertido.

El hospital tiene previsto reforzar su personal con contrataciones de entre 60 y 90 trabajadores de diferentes categorías y ha establecido que los pasajeros accedan al centro por un circuito cerrado hasta la planta de aislamiento preparada para ellos. Entrarán por una parte externa al hospital, subirán por un ascensor cerrado y todo el camino se desinfectará y se volverá a limpiar según establecen los protocolos de seguridad.

Además, García ha informado que, en la víspera, se ha reunido con ellos: "Son personas asintómaticas que van a colaborar para asegurar los protocolos de salud pública. Vamos a poner equipos de psicología por su estado emocional".

¿Cuántas personas viajan en el MV Hondius?

En el barco viajan 147 personas de 23 nacionalidades, de las que 143 son pasajeros y tripulantes, y las otras cuatro, expertos y personal sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC), según ha informado el Ministerio de Sanidad. Los 30 tripulantes del barco continuarán su viaje a Países Bajos.

¿Cuáles son los datos oficiales?

Por el momento, la OMS ha informado de seis casos confirmados y tres sospechosos que habrían tenido contacto con una mujer neerlandesa fallecida por hantavirus que viajaba en un avión de la compañía KML. Dos de los contactos se encuentran confinados en España, uno asintomático en el Hospital Clinic de Barcelona, y otra mujer en el Hospital de Alicante, con síntomas compatibles con la enfermedad. La tercera mujer sudafricana que también viajó en esa aeronave y pasó una semana en Barcelona antes de volver a su país. Ha sido localizada sin síntomas.