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Última hora del brote de hantavirus, en directo: el MV Hondius ya está en Tenerife y los pasajeros serán evacuados al amanecer
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Última hora del brote de hantavirus, en directo: el MV Hondius ya está en Tenerife y los pasajeros serán evacuados al amanecer

El buque ya se encuentra en el puerto de Granadilla, donde un extenso operativo evacuará a los pasajeros al aeropuerto para ser trasladados a sus países de origen.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife, Spain, May 10, 2026. REUTERS/Pedro Nunes
El MV Hondius a su llegada al puerto de Granadilla, en Tenerife, esta madrugada.REUTERS
07:11
Nueva cobertura en directo

¡Buenos días! Arrancamos una nueva cobertura en directo sobre del crucero neerlandés MV Hondius, en el que se ha desatado un brote de hantavirus, y que acaba de fondear en el puerto de Granadilla de Tenerife para ser evacuado. 

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
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Redactor de Hard News en El HuffPost España. Graduado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster El País, trabajó en Diario de Sevilla, Cadena SER y El País. En El HuffPost escribe temas de Actualidad, pero también sobre Cultura, lo que más le apasiona.

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