Última hora del brote de hantavirus, en directo: el MV Hondius ya está en Tenerife y los pasajeros serán evacuados al amanecer
El buque ya se encuentra en el puerto de Granadilla, donde un extenso operativo evacuará a los pasajeros al aeropuerto para ser trasladados a sus países de origen.
07:11
Nueva cobertura en directo
¡Buenos días! Arrancamos una nueva cobertura en directo sobre del crucero neerlandés MV Hondius, en el que se ha desatado un brote de hantavirus, y que acaba de fondear en el puerto de Granadilla de Tenerife para ser evacuado.