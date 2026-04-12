Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El olivar regenerativo gana 1.340 euros netos por hectárea frente a los 467 del convencional: el primer estudio científico en España confirma que la alternativa ecológica es más rentable
Sociedad
Sociedad

El olivar regenerativo gana 1.340 euros netos por hectárea frente a los 467 del convencional: el primer estudio científico en España confirma que la alternativa ecológica es más rentable

Demuestra que producir con menos químicos no implica menos beneficios.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Imagen de archivo de un olivar.
Imagen de archivo de un olivar.Deyan Georgiev via Getty Images

En el campo, la rentabilidad nunca ha sido una tarea sencilla. Entre el gasóleo que no deja de subir, los fertilizantes cada vez más caros y una dependencia creciente de productos externos, muchos agricultores sienten que trabajan al límite de los números, sin margen para respirar. En ese contexto de incertidumbre constante, cualquier modelo que prometa reducir costes sin renunciar a producir llama la atención.

En ese escenario, el olivar regenerativo empieza a posicionarse como una alternativa real dentro del sector agrícola español. Un reciente estudio científico en España ha comparado este modelo con el cultivo convencional y ha encontrado diferencias significativas no solo en la salud del suelo, sino también en la rentabilidad. De esta forma, se abre la puerta a un debate cada vez más presente en el campo sobre cómo producir de forma más eficiente.

Según el estudio, el olivar regenerativo alcanza una media de 1.340 euros netos por hectárea, frente a los 467 euros del modelo convencional, una diferencia que no solo sorprende por su magnitud, sino porque cuestiona la idea de que producir con menos químicos y menos dependencia de insumos externos implique necesariamente menores beneficios, tal y como recoge el CSIC. A su vez, refuerza el interés creciente por este tipo de prácticas dentro del sector agrícola español.

Una alternativa más que viable

El estudio, llevado a cabo por el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC en colaboración con la Finca Regenerativa Valle del Conde, en Luque (Córdoba), concluye que el manejo regenerativo mejora todo tipo de resultados. Además, los investigadores destacan que este rendimiento económico va acompañado de mejoras en la estructura del suelo y en su capacidad para retener agua, factores clave en un contexto de sequías cada vez más frecuentes en España.

La investigación, publicada en una revista de la British Society of Soil Science, comparó olivares regenerativos y convencionales del sur de España y encontró mejoras claras en indicadores agronómicos clave. En las parcelas regenerativas aumentaron un 33% los agregados estables al agua y la humedad del suelo, un 75% la materia orgánica, un 46% el potasio extraíble y un 18% las poblaciones microbianas cultivables. También se observó más carbono orgánico en el suelo, un dato relevante para la fertilidad.

La clave del modelo está en sustituir insumos sintéticos por prácticas que trabajan con el propio suelo: apenas labranza, cobertura vegetal durante más tiempo, ausencia de fertilizantes y biocidas de síntesis, y una gestión pensada para retener agua y alimentar la vida del terreno. Un enfoque que, según los investigadores, no solo mejora la resiliencia de los cultivos frente a la sequía y la degradación del suelo, sino que empieza a consolidarse como una alternativa viable para repensar la sostenibilidad económica y ambiental del campo español.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

TERRITORIO PARADORES

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos