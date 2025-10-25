El producto que más compran los habitantes de este país en los supermercados online saca de quicio a los repartidores: "Es un dolor de cabeza"

Las compras de supermercado por internet siguen en auge tras la pandemia, aunque ya muestran signos de estabilización. Según datos de NielsenIQ, las ventas online crecieron un 11,2% en el último mes, por encima del 8,2% registrado en tiendas físicas. Aun así, las compras digitales solo suponen el 3,1% del total, una cifra que lleva meses sin grandes cambios.

Más allá de los porcentajes, un estudio reciente de la misma consultora ha revelado un detalle curioso: los productos que más se piden online no siempre son los más rentables para quienes los reparten. Entre los más populares figuran pañales, detergentes y leche infantil, todos por encima de la media de ventas digitales. Pero hay un producto que destaca —y desespera— a los repartidores: el agua embotellada.

Las ventas online de packs de agua duplican la media del mercado (6,4%), convirtiendo a los supermercados en auténticos “transportistas de agua”, según fuentes del sector. A simple vista, se trata de un producto barato: un pack de seis botellas de litro y medio cuesta entre 1,5 y 3 euros. Pero su peso —unos nueve kilos por paquete— y el volumen que ocupa en los vehículos de reparto lo convierten en una auténtica pesadilla logística.

Para contener el problema, algunas cadenas han limitado la cantidad de packs de agua que se pueden comprar en un solo pedido. Otras han encontrado resquicios legales para ofrecer varias marcas distintas del mismo producto, lo que permite a los clientes pedir más cantidad sin romper las normas internas de los supermercados.

Los repartidores, por su parte, son quienes más sufren la situación. Transportar varios packs de agua a pisos sin ascensor o a zonas con difícil acceso se ha vuelto una tarea agotadora y poco rentable. En las plataformas de reparto, donde muchos pedidos se realizan en moto, la situación es todavía más complicada: en algunos casos, se necesitan dos o más vehículos para completar una sola entrega.

“Es un dolor de cabeza”, reconoció a Flash.gr un responsable de una gran plataforma de distribución. Algunas empresas han empezado a recurrir a furgonetas para estos pedidos voluminosos, aunque eso encarece el servicio y reduce los márgenes de beneficio.

El debate ha llegado incluso al ámbito sindical. Los repartidores reclaman límites más estrictos al transporte de cargas pesadas desde los supermercados online, especialmente en edificios sin ascensor. Mientras tanto, los consumidores siguen llenando sus carritos digitales de agua mineral, sin saber que su pedido, aparentemente inofensivo, se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza del comercio electrónico.