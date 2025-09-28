El restaurante codicioso le añade un extra del 20% a la cuenta por una razón que traerá cola: "Pregunté si era una broma"

La crisis en la hostelería ha provocado que muchos restaurantes recurran a estrategias poco habituales para sacar dinero de formas nunca vistas hasta ahora. Un cliente compartió el extra que se encontró en su cuenta tras acudir a un restaurante por primera vez que parecía tranquilo, aunque este detallo acabó volviéndose en su contra.

El afectado compartió en Reddit su experiencia y afirmó que le habían cobrado un "recargo por tiempo de silencio" en su factura porque el restaurante en el que cenaron estaba vacío. "Al final [de la comida], reviso mi cuenta y hay un cargo adicional del 20% antes de la propina denominado 'Recargo por tiempo de silencio'”, explicaron, según ha contado el New York Post.

Al ver la cuenta, asumió que era un error y le preguntó al camarero qué significaba. El camarero, aparentemente, pareció avergonzado antes de explicarlo. "La gerencia dice que cuando no hay mucha gente, prácticamente tienes el lugar para ti solo. Es como volar en privado en lugar de comercial", dijo.

Esta situación dejó atónico al afectado, que creyó que se trataba de una broma, pero también a los usuarios de la red social, que han calificado la situación de "ridícula". "En todo caso, hay menos trabajo de servicio cuando el lugar está vacío", matizó un usuario en la red social.

Otro, además, recordó que "todos los cargos no anunciados son ilegales y los demás pueden eliminarse". "Me negaría a pagar la factura hasta que la eliminaran, obtuviera un recibo y consultara el cargo en línea", afirmó.

"Esa es nueva. Normalmente los restaurantes ofrecen descuentos para que la gente venga durante la hora de descanso o ciertos días entre semana. Cobrar más porque el restaurante está vacío es una locura y parece ilegal. Si no te avisaron con antelación, no tengo ni idea de cómo sería legal", apuntó otro.