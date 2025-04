El restaurante preferido por Rosalía con platos por menos de 20 euros que huye de las estrellas Michelin

Que Rosalía vaya a comer a tu restaurante no es algo de lo que puedan presumir muchos hosteleros en Madrid, pero Sacha Hormaechea sí. Lo realmente destacable de este lugar es que mantiene su cocina tradicional, con platos clásicos. De los de toda la vida.

Según publica el medio Directo al Paladar, hablamos de su restaurante, Sacha. El chef "lleva más de 50 años al pie del cañón en un negocio que ya comenzaron sus padres".

De acuerdo a la información difundida, el local "es el origen de algunos platos icónicos como la tortilla vaga o el falso canelón de txangurro". "Bajo esa impronta tradicional, no quita que haya desarrollado recetas que, cuando fueron alumbradas, suponían un golpe de efecto a lo que por entonces se comía en Madrid".

El restaurante "no tiene redes sociales, ni web, ni estrellas Michelin". Sólo está recomendado en la guía francesa con dos Soles Repsol. De este modo, "Sacha es la perfecta definición de restaurante old school". "En los tiempos de la estandarización, reservas digitales y reseñas vengativas" se presenta como "una ventana al pasado que, si no fue mejor, al menos fue distinto".

"En Sacha convive ese espíritu del Madrid de las tabernas y tascas que se ha ido perdiendo y, aunque sea casi una pieza de museo, es un monumento hostelero de la capital", reza la publicación. "Incluso Rosalía es fan".

