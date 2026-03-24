El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza paralizar la eutanasia de Noelia

Imagen de archivo de una manifestación en favor de la muerte digna en 2015 en Madrid.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado paralizar la eutanasia de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia, a la que se opone su padre, que agotó todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a una muerte digna, según ha adelantado la Cadena SER y han confirmado a EFE fuentes judiciales.

La Corte de Estrasburgo desestimó así el 10 de marzo pasado una petición de medidas cautelares de Abogados Cristianos, que representa a la familia, contra la eutanasia de la joven.

Noelia, recuerda la SER, lleva casi 20 meses con la muerte asistida paralizada por los recursos judiciales que ha ido presentando la entidad ultracatólica. Su eutanasia no sólo tiene aval médico, sino también el del Tribunal Supremo y del Constitucional.

Puntualizan que la joven, cuya salud ha empeorado durante estos meses de espera judicial, ya tiene médico designada para su muerte asistida en la fecha escogida por ella misma.