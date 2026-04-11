Elena, profesora española en China, sobre el control de los móviles en las escuelas asiáticas: "Se lo devuelven a las diez de la noche"

La adicción a las pantallas es una problemática que azota a la sociedad humana a nivel mundial y España no es la excepción. Dicha dependencia se agrava en las nuevas generaciones; los números hablan por sí solos.

La hiperconexión es parte de nuestra dinámica social. Según una encuesta realizada hace varios años por la empresa especializada en investigación de mercados y análisis de datos, YouGov, el 37 % de los jóvenes españoles confiesan que lo primero que hacen al abrir los ojos es revisar el teléfono móvil.

De hecho, los profesionales de la salud recomiendan a los padres de familia no darles acceso a sus niños a un teléfono móvil desde tan temprana edad. “A veces me resulta difícil regular mi propio uso del móvil, así que, ¿cómo sería para un niño de 7 años?”, aseguraba la neurocientífica Mona Moisala.

Si controlar el tiempo de exposición a las pantallas es complejo para los adultos, el panorama en este aspecto se agudiza para los infantes y jóvenes. Elena, profesora española en China, profundiza al respecto por medio de su cuenta de TikTok.

El uso de los móviles en las escuelas asiáticas

En una de sus más recientes publicaciones, la docente expone la diferencia que hay entre el uso de los móviles en los institutos educativos de China y los de nuestro país. “Cuando yo estaba en mi instituto de España, el móvil estaba prohibido en clase, pero se podía usar con fines académicos”, recuerda la maestra.

“Además, en España siempre había un poco esta polémica de que no le puedes quitar el móvil a un alumno si ves que lo está usando porque son sus derechos y esas cosas”, complementa.

En el país asiático, las normativas con relación al móvil son totalmente diferentes y sumamente estrictas. “Sin embargo, en mi escuela china, todo el periodo que los alumnos están en clase, no tienen el móvil. Es decir, lo entregan a las 7:30 de la mañana y se los vuelven a dar a las diez de la noche”, concluye.