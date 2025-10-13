Emerge de las aguas el nuevo submarino nuclear más moderno de 10.200 toneladas y este es el país que lo controlará

La empresa estadounidense de defensa y construcción naval Huntington Ingalls Industries (HII) ha anunciado este lunes que su división Newport News Shipbuilding (NNS) "ha completado con éxito las pruebas iniciales en el mar para el submarino nuclear de ataque clase Virginia Massachusetts (SSN 798)" un paso clave antes de su entrega a la Armada de EEUU.

Durante las maniobras, que se desarrollaron durante varios días, los equipos de NNS y la Armada realizaron pruebas esenciales "de sistemas y componentes, incluyendo la inmersión del submarino por primera vez y maniobras a alta velocidad tanto en superficie como sumergido".

Estas pruebas forman parte del proceso estándar de evaluación de los nuevos submarinos y continuarán en las instalaciones de NNS antes de que el Massachusetts sea entregado formalmente a la Marina estadounidense.

"Todo nuestro equipo comprende la importancia de dotar de capacidad a nuestra flota", afirma Kari Wilkinson, presidenta de Newport News Shipbuilding. "Demostrar nuestra capacidad mediante esta primera prueba de mar para Massachusetts es un paso importante para demostrarlo, y nos sentimos honrados de apoyar esta misión", añade.

El SSN 798 Massachusetts es el 25º submarino de la clase Virginia y el 12º que será entregado por NNS, consolidando el papel central de esta división de HII en el programa de submarinos más avanzado de la Armada estadounidense. El submarino fue bautizado en mayo de 2023 y es parte fundamental del esfuerzo por mantener la superioridad naval en entornos estratégicos clave.

Por su parte, HII, con sede en Virginia, es el mayor constructor naval militar de Estados Unidos y cuenta con más de 135 años de experiencia en el sector. Su plantilla supera los 44.000 empleados y su actividad abarca desde la construcción de buques hasta soluciones de defensa multidominio, como sistemas no tripulados, ciberseguridad, inteligencia, inteligencia artificial y entrenamiento sintético.

La empresa reafirma su compromiso con la seguridad nacional y global a través de la innovación y la excelencia operativa. En palabras de HII, su misión es "crear la ventaja para que nuestros clientes protejan la paz y la libertad en todo el mundo".

Submarinos polivalentes

Los submarinos de la clase Virginia están diseñados para desempeñar múltiples funciones en entornos de guerra naval moderna. Según Interesting Engineering, estas son sus principales capacidades operativas:

Guerra antisubmarina y antisuperficie .

. Lanzamiento de misiles Tomahawk para ataques de largo alcance.

para ataques de largo alcance. Recopilación de inteligencia y vigilancia .

. Operaciones de guerra de minas .

. Despliegue de fuerzas especiales en misiones encubiertas.

Además de su versatilidad táctica, estos submarinos destacan por su diseño modular y el uso de sistemas abiertos, lo que permite una integración más ágil de nuevas tecnologías y facilita su modernización.

Construidos por Newport News Shipbuilding (NNS) y General Dynamics Electric Boat, los Virginia tienen una eslora aproximada de 115 metros, aunque las versiones más recientes, que incorporan el Módulo de Carga Útil Virginia (VPM), alcanzan los 140 metros. Este módulo adicional en el casco central permite alojar misiles extra y equipos versátiles para diversas misiones.

El diámetro del casco es de unos 10 metros, y el peso en inmersión se sitúa alrededor de las 7.800 toneladas, llegando hasta las 10.200 toneladas en las versiones con el VPM.