Emi, venezolana trabajando repartiendo paquetería en Madrid: "Al mes son aproximadamente 990 euros, pero siempre puede variar por la demanda"

Emilia ha compartido en su perfil en la red social TikTok cómo se gana la vida repartiendo paquetes por Madrid y, aunque empieza a una hora muy temprana, ha querido contar su experiencia.

"¿Cuánto gano repartiendo paquetería en Madrid? Empiezo súper temprano, la empresa me trae los paquetes a un trastero cerca del código postal donde reparto, ahí descargo todo", ha razonado.

La protagonista ha razonado que ella, tras ello, suele organizar "todos los paquetes por zonas o calles". "Si no haces este te vuelves loco y pierdes tiempo energía y dinero", ha razonado.

"Sí, hay de todo sobres ligerísimos, cajitas normales y cajas enormes. Yo utilizo esta aplicación que se llama spot se las dejo por aquí. Me ayuda a organizarme mejor", ha expuesto, mientras enseñaba imágenes de cómo suele ser su día a día recogiendo paquetes, guardándolos en un trastero y repartiendo en bicicleta muchos de ellos a los clientes.

Emilia ha detallado que ella hace unas 50 entregas al día, "siempre en la bicicleta". "Hay gente que lo hace caminando, otros en moto, otros en furgo. Yo prefiero la bici porque me muevo más rápido entre el tráfico y no gasto gasolina", ha contado, pese a que estaba lloviendo, pero sabiendo que se ahorra gastos.

"Me pagan 0.90 euros por paquete. Si entrego 50 paquetes, eso es 45 euros al día. Si lo llevamos a la semana son 225 euros y al mes son, aproximadamente, 990 euro. Siempre se puede variar. Según la zona, la demanda o los días fuertes y tu capacidad de entrega", ha apuntado.

"Yo lo hago de lunes a viernes y si hay algún paquete con incidencia que no me lo reciba el cliente no me lo pagan. Comenta cualquier duda que tengas", ha terminado diciendo, en un vídeo que acumula más de 20.000 me gusta.