Emilio Duró, empresario: "Lo primero de lo que se arrepiente la gente al final de la vida es de haber vendido la vida"

El empresario Emilio Duró reflexionó recientemente sobre las decisiones personales, el trabajo y las relaciones en una entrevista en el pódcast de YouTube 'Tengo un Plan'. Durante la conversación, Duró lanzó una de las ideas que más repite en sus intervenciones públicas: muchas personas llegan al final de su vida con la sensación de no haber vivido según sus propios deseos.

"Lo primero de lo que más se arrepienten es de haber vendido la vida", afirmó. Con esa expresión se refiere, según explicó, a haber tomado decisiones importantes —especialmente profesionales o personales— condicionadas por las expectativas de otros.

Duró, de 66 años, es conocido en España por sus conferencias sobre motivación, liderazgo y desarrollo personal. Durante años ha trabajado como consultor y directivo en distintas empresas, aunque su popularidad se ha disparado en la última década gracias a charlas y vídeos virales centrados en la actitud ante la vida, el optimismo o la gestión del tiempo.

El arrepentimiento más común al final de la vida

En su intervención, Duró mencionó estudios y testimonios de personas centenarias que han reflexionado sobre su vida. Según relató, cuando se pregunta a quienes han alcanzado edades muy avanzadas qué cambiarían si pudieran volver atrás, una respuesta aparece con frecuencia.

"Le hemos preguntado a mucha gente de 100 años de qué se arrepienten", señaló. Y la conclusión, en su opinión, es clara: muchas personas sienten que dedicaron demasiado tiempo a cumplir expectativas ajenas.

En ese sentido, el empresario sostiene que es habitual que las decisiones vitales se tomen condicionadas por la presión familiar o social. "De haber hecho lo que su padre, su madre o su abuelo querían y no lo que él quería", resumió. Para Duró, esa renuncia progresiva a los propios deseos es lo que explica parte de ese arrepentimiento final.

La importancia de cuidar las relaciones

Durante la entrevista también habló de otro aspecto que, según él, suele descuidarse con el paso de los años: la vida en pareja. Duró defendió que las relaciones necesitan atención constante para mantenerse.

"O hacéis algo para trabajar la pareja a lo largo de los años o…", advirtió, dejando entrever que muchas relaciones fracasan precisamente por la falta de dedicación.

Esta idea conecta con uno de los temas recurrentes en sus intervenciones: la importancia de priorizar aquello que realmente aporta bienestar, ya sea el tiempo con la familia, los proyectos personales o las relaciones afectivas.

Vivir con más conciencia

Las reflexiones de Duró encajan con un debate cada vez más presente en la sociedad actual: el equilibrio entre vida personal y profesional. En un contexto donde el trabajo ocupa gran parte del tiempo y la presión por cumplir expectativas externas sigue siendo fuerte, su mensaje apunta a replantear prioridades.

El empresario defiende que el problema no es el esfuerzo ni la ambición, sino perder de vista qué es lo que cada persona quiere realmente para su vida.

En ese sentido, su advertencia funciona casi como una invitación a revisar decisiones antes de que sea demasiado tarde. Porque, como sugiere Duró, muchas personas descubren demasiado tarde que han pasado años siguiendo un camino que en realidad no era el suyo.