Carles Francino, periodista y presentador español, sobre Irán: "Si alguien sabe hacia dónde va todo esto, por favor, que levante la mano"

El periodista Carles Francino expresó esta semana su preocupación por la creciente tensión internacional y la incertidumbre geopolítica durante una intervención en 'La Ventana', el programa que dirige y presenta en la Cadena SER. En su comentario editorial, el veterano comunicador trazó un retrato crítico del momento actual, marcado —según sus palabras— por contradicciones políticas, guerras abiertas y una sensación generalizada de desorden internacional.

Francino comenzó señalando el contraste entre el tono casi absurdo de algunas declaraciones políticas y la gravedad real de los acontecimientos. "Es una pena que sea todo tan terrible y dramático", afirmó, antes de comparar la situación global con una escena surrealista: "Lo que está pasando en la esfera internacional y en la geopolítica es digno de los hermanos Marx".

La referencia cómica, sin embargo, venía acompañada de una advertencia: el escenario no tiene nada de divertido cuando las consecuencias se miden en vidas humanas. "Poca broma cuando los muertos se cuentan por millares", subrayó.

Un tablero internacional lleno de contradicciones

En su análisis, Francino puso el foco en las contradicciones entre los distintos actores internacionales. Como ejemplo mencionó el discurso del presidente de Estados Unidos, que ha llegado a asegurar que la guerra en Oriente Medio podría estar cerca de terminar, mientras otros líderes mantienen una postura mucho más beligerante.

El periodista aludió también al primer ministro israelí, al que describió como "el jefe de un gobierno genocida", criticando que siga defendiendo la continuidad de las operaciones militares en distintos frentes de la región. Según Francino, ese contraste de mensajes refleja hasta qué punto el panorama internacional resulta confuso e imprevisible.

El conflicto en Oriente Medio —con Gaza, Líbano e Irán como focos de tensión— se ha convertido en uno de los grandes puntos de preocupación para analistas y gobiernos en todo el mundo, especialmente por el riesgo de una escalada regional.

Europa y la falta de una voz común

Otro de los elementos que destacó el periodista fue el papel de la Unión Europea. Francino criticó la falta de una posición clara y coordinada entre los países del bloque comunitario.

En su intervención recordó que, aunque los Estados miembros han firmado acuerdos y consensos para defender el derecho internacional —tanto en la guerra de Ucrania como en las crisis de Oriente Medio—, en la práctica no siempre actúan de forma cohesionada.

"Podrías pensar: una Europa, una voz… pero no", lamentó. El comunicador citó varios ejemplos de esas divisiones internas, como el apoyo de Hungría a Rusia o las tensiones diplomáticas entre algunos líderes europeos y Estados Unidos.

Para Francino, ese mosaico de posiciones refleja un escenario global cada vez más fragmentado y difícil de interpretar.

Incertidumbre sobre el futuro

El comentario concluyó con una reflexión que resume el clima de desconcierto que, a su juicio, domina la política internacional actual. "Esto es un sindiós que no hace gracia porque lo que está ocurriendo es muy grave y muy peligroso", advirtió.

Y dejó en el aire una pregunta que, según él, resume la sensación generalizada entre ciudadanos y analistas: "Si alguien sabe hacia dónde va todo esto, por favor, que levante la mano".