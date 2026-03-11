Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El diario más leído de Francia describe cómo era Pedro Sánchez en sus inicios y cómo es ahora tras su postura contra Trump
El diario más leído de Francia describe cómo era Pedro Sánchez en sus inicios y cómo es ahora tras su postura contra Trump

Su reputación internacional se ha catapultado en las últimas semanas.

Juan De Codina
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha ganado una reputación internacional que no había conseguido hasta ahora. Y por entonces ya era la suficiente como para ser uno de los líderes más destacados de la Unión Europea, según las opiniones de multitud de medios extranjeros. Todo ha sido a raíz de su postura contra Donald Trump por la guerra en Irán, que fue bombardeada por EEUU e Israel.

Ahora, el mandatario estadounidense ha vuelto a insistir en su amenaza de "cortar todo el comercio" con España por ser "realmente malos con la OTAN". Su enfado viene del veto a EEUU de usar las bases de Morón y Rota para fines relacionados con operaciones militares ofensivas respecto a la guerra contra Irán.

Países como Turquía, Grecia o Japón han mostrado su admiración y apoyo a Sánchez por su contundente "no a la guerra". Uno de los últimos que se ha centrado en la figura ha sido el diario Le Monde, uno de los más leídos de Francia, que le ha dedicado una crónica al jefe del Ejecutivo español.

El cambio drástico de Sánchez

El articulista Lucas Minisini hace toda una declaración de intenciones en el propio titular: "De completo desconocido a opositor de Trump". Destaca que es uno de los "pocos líderes europeos" que se opone a las operaciones militares estadounidenses.

Recuerdan la primera vez que apareció citado en el periódico, un 15 de julio de 2014 cuando encabezó el PSOE, siendo un "completo desconocido". En aquel momento lo describieron como un "economista de buen porte y sonrisa encantadora".

Más tarde, en ese mismo año, lo compararon con Matteo Renzi, que fue primer ministro italiano de 2014 a 2016, aunque la diferencia es que lo describieron como "soso" y con una "relativa falta de carisma y oratoria". 

Tres años más tarde, hablan de un "milagro" en la política española al ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Un "estratega astuto"

El citado medio describe a Sánchez como un "astuto estratega" que ha conseguido "revitalizar" a su gobierno gracias a una remodelación que le permitió "rejuvenecer y feminizar aún más su gabinete".

Los "escándalos de corrupción y sexuales desacreditan sus principios en los que Pedro Sánchez basó su legitimidad política", pero destacan que a pesar de todas las dificultades a las que se ha visto sometido, se ha sobrevenido y ha descartado "dimitir".

Juan De Codina
Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

