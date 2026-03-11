La infanta Cristina, 'cara a cara' con Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en Barcelona

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin a su llegada a una de las sesiones del juicio por el Caso Nóos

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se llevan bien. Ella no ha hablado de él, lógicamente, pero él sí lo ha ha hecho de ella. El exjugador de balonmano solo ha tenido buenas palabras para la madre de sus hijos tanto en las entrevistas que ha concedido como en su libro.

Pero también ha reconocido que su paso por la cárcel hirió de muerte su matrimonio y que al final "nos habíamos convertido en dos buenos amigos, unidos por el mayor y más hermoso proyecto de nuestras vidas, nuestros cuatro hijos".

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en el 40 cumpleaños de Guillermo Alejandro de Holanda WireImage

Se fue el amor, pero no el cariño ni el respeto, pese a lo abrupto de su ruptura tras conocerse que Urdangarin salía con Ainhoa Armentia. Lógicamente la infanta estuvo dolida, pero ha pasado página y les desea que vivan su vida, pero cada uno por su lado.

En estos cuatro años Cristina e Iñaki se han visto varias veces y hablan con frecuencia, pero no consta que en esta ecuación haya entrado Ainhoa Armentia. Por eso ha sorprendido ver que los tres hayan coincidido en el mismo espacio temporal.

A la infanta Cristina no le hizo mucha gracia

Sucedió este domingo 8 de marzo de 2026 en el Palau Blaugrana con motivo del partido de balonmano que enfrentó a Barça con el Granollers, equipo en el que milita Pablo Urdangarin. La revista Diez Minutos publica que allí se encontraron los tres, aunque no consta que haya habido interacción entre ellos.

Cristina de Borbón acudió con una pareja de amigos, mientras que Iñaki estuvo con Ainhoa disfrutando del partido, que lamentablemente se saldó con derrota por 42-31 para el equipo de Pablo. Además, el jugador, que marcó cinco goles, sufrió un golpe en el tobillo.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia Getty Images

Como señala la citada publicación, a la infanta Cristina no le hizo mucha gracia encontrarse con Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia y estuvo seria. No ayudaron a mejorar su humor el incidente de su hijo y la derrota.

Una vez terminó el partido, la de Vitoria salió sola del Palau Blaugrana. Seguramente Iñaki se acercó al vestuario a ver a su hijo. Posteriormente la infanta y Pablo se marcharon juntos.

Iñaki Urdangarin sigue viviendo en Vitoria con Ainhoa Armentia, pero cada vez pasa más tiempo en Barcelona porque tiene allí el despacho de Bevolutive, su empresa de coach. Por su parte, la infanta tiene fijada su residencia en Ginebra, pero pasa cada vez más tiempo en Barcelona, donde ha comprado una casa que ha terminado de reformar.