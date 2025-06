Un empleado lleva meses cobrando sin trabajar después de que despidieran al jefe que le contrató y se olvidaran de él

Los cambios de directivos en las empresas a veces desembocan en situaciones surrealistas. Un trabajador ha contado en Reddit que consiguió un empleo en una de las inmobiliarias más grandes del mundo, pero que se han olvidado de él.

El motivo es que la persona que le contrató fue despedida una semana antes de que se incorporara a su puesto de trabajo. Y ello ha derivado en que lleve meses cobrando sin trabajar, ya que no se le ha asignado tarea alguna que justifique su sueldo anual de casi seis cifras.

El hombre ha contado que en su primer día de trabajo fue una persona de otro departamento la que tuvo que acompañarle a su mesa, algo que ya da indica que no se había prestado atención por parte de su departamento a su llegada al puesto.

De esta forma, el trabajador se encontró con que no contaba con un jefe que le encomendara tareas. Ante esa situación anómala, el individuo intentó ponerse en contacto con otros gerentes y jefes de departamento de la compañía para informarles que no se le había asignado ninguna tarea. Pero sus intentos no fueron atendidos y el hombre solo realiza tareas mínimas.

En concreto, la única labor del empleado en la empresa en estos momentos es crear hojas de cálculo para la nómina del equipo, una tarea a la que no necesita dedicarle más de 15 minutos a la semana.

Tras elaborar esas hojas de cálculo, el trabajador envía los archivos al jefe de departamento y adjunta una copia oculta al coordinador de la oficina. A cambio, el hombre continúa recibiendo con total puntualidad su considerable salario.