Empresarios chinos se fijan en un pueblo de Barcelona para construir un cementerio feng shui con el que frenar el paro

Un grupo de empresarios de origen chino afincados en Cataluña ha adquirido una amplia parcela en Monistrol de Calders con la intención de convertirla en el primer cementerio diseñado según los principios del feng shui en España, y el segundo en Europa. El proyecto ha sido presentado como una respuesta cultural a la demanda de la comunidad china y, al mismo tiempo, como un motor económico para el pequeño municipio.

Según recoge ElNacional.cat, Cataluña alberga la comunidad china más numerosa de todo el país. Se calcula que entre 63.000 y 64.000 personas de origen chino están empadronadas en la región, con una presencia muy concentrada en la ciudad de Barcelona, donde se estima que viven más de 22.000 ciudadanos chinos. Cada vez son más las familias chinas establecidas en Cataluña que expresan su deseo de contar con un espacio funerario que respete sus tradiciones.

Por ello, el lugar elegido por el fondo de inversión chino ha sido una antigua masía de 59 hectáreas en Monistrol de Calders, una localidad de apenas 750 habitantes. La intención es transformar esta gran parcela en un camposanto que, según el proyecto presentado, podría acoger hasta 80.000 sepulturas entre tumbas y panteones. El promotor insiste en que el diseño respetará los principios del feng shui (la armonía entre tierra, agua y viento) y estará abierto a todas las confesiones.

A esperas de la Generalitat

Aunque el proyecto todavía debe recibir la autorización de Urbanismo de la Generalitat, el alcalde de Monistrol, Arturo Argelaguer, ha recibido la propuesta con optimismo y subraya las compensaciones pactadas: los inversores se han comprometido con la rehabilitación de la masía, la construcción de equipamientos municipales, la contratación preferente de empresas y mano de obra local y aportaciones económicas anuales al municipio.

Para un pueblo que, según el propio consistorio, registra el mayor índice de paro de la comarca, la inversión se percibe como una oportunidad para crear empleo y frenar la despoblación, además de ofrecer un lugar de descanso que respete los ritos chinos. “Estamos muy contentos, así no tendremos que repatriar a nuestros seres queridos a China, con todos los costes que eso supone”, explica Álex, empresario de Santa Coloma y de origen chino, en declaraciones recogidas por Antena 3.

En Europa ya existe un proyecto similar en Zwolle (Holanda), que sirve de referencia para los promotores. Las autoridades locales insisten en que, si la Generalitat da luz verde, el cementerio sería un elemento de singularidad que puede atraer visitas y actividad económica. De prosperar, Monistrol de Calders se convertiría en un punto pionero en España, donde tradición, paisaje y oportunidad económica convergerían en un proyecto que ya empieza a transformar las expectativas del municipio.