En Barcenillas no sobra nadie: el pueblo cántabro de 100 habitantes que combate el 'sexilio' con su AgrOrgullo

Barcenillas, un pequeño pueblo cántabro de unos 100 habitantes, celebró el 7 de junio la cuarta edición de su AgrOrgullo, una fiesta que une diversidad y vida rural. Esta aldea del valle de Cabuérniga se llenó de color y música para defender con alegría que la diversidad y los derechos LGTBIQA+ importan tanto en las ciudades como en el medio rural.

La Asociación Cultural Barcenillas prendió la chispa en 2022 y, aunque sus integrantes han cambiado, los actuales han querido mantener la esencia. "No queríamos que se quedase en el olvido", cuenta a El HuffPost Ariadna, miembro de la asociación.

Por ello, la celebración mantiene una estructura ya consolidada: talleres formativos, desfile, lectura de manifiesto y fiesta. "Hemos querido mantener ese plan porque funciona. La gente viene, aprende y se involucra. El desfile es lo más importante del agro, por así decirlo", explica.

Lo que sí se ha modificado ha sido el nombre. "El primer año se llamaba AgroGay, pero el año pasado ya lo cambiaron a AgroOrgullo para incluir a todos". Una decisión para la que tuvieron en cuenta a sus seguidores, a quienes realizaron una encuesta en Instagram para elegir el nombre. "Lo hemos renombrado tras escucharos para que su nombre nos incluya a todxs. Gracias a vuestra ayuda seguimos aprendiendo día a día", escribió la asociación en aquel momento.

También ha evolucionado notablemente la afluencia de personas a las celebraciones. La asistencia no se limita a los vecinos del pueblo, sino que cada vez más personas de localidades cercanas y de toda la comarca se suman a la celebración. "Este año hemos alucinado, pusimos un parking y no cabían más coches", celebra Ariadna.

No obstante, la asociación quiere más, con lo que, aunque todavía están disfrutando del buen sabor de boca que ha dejado esta edición, sus integrantes piensan ya en seguir creciendo: "Queremos que sea más grande, que venga más gente, superarnos".

Oportunidad para visibilizar el sexilio: "Es una migración forzada por ser quien eres"

Una parte destacada del programa de actividades fue el taller 'Ser LGTBIQA+ más allá de las grandes ciudades', impartido por la activista Noelia Salido, mujer endocis, bisexual, arromántica y vegana. Con él, la también integrante de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) impulsa una lucha silenciosa, pero urgente, contra un problema poco conocido: el sexilio.

"El sexilio es la migración forzada que sufrimos las personas LGTBI. Sentimos que tenemos que irnos de nuestra tierra, de nuestro pueblo, de nuestras ciudades, a otro sitio más grande por nuestra orientación o identidad", explica a este medio. Una huida que no responde a razones económicas, sino a la necesidad de sobrevivir emocionalmente en espacios donde la libertad es un privilegio, no un derecho.

Salido apunta que los pueblos pequeños presentan dos desafíos principales. Por una parte, "todo el mundo te conoce, y por mucho que te respeten, cuando te sales de lo normativo das de qué hablar. Y a nadie le gusta ser el centro de atención".

Por otra, destaca que en los entornos rurales "cala más el discurso de odio que se legitima desde los medios y la política. La desinformación y la invisibilidad generan miedo". "Porque cuando a tu alrededor no visibilizas o no ves o no tienes alguna realidad, tienes menos necesidad de informarte por tu cuenta. Entonces, al tener menos necesidad, a lo mejor te informas menos porque lo ves como algo lejano", precisa.

En cambio, rompe con una de las creencias más extendidas: que en los pueblos hay menos liberdad debido a la mayor edad de sus habitantes. La ativista asegura haber encontrado personas mayores muy respetuosas y alerta sobre las generaciones más jóvenes. "La juventud es ahora el colectivo que menos respeta. Recibimos muchas peticiones de ayuda por discriminación en institutos y aulas", comenta.

Esta tendencia, explica, se debe a que son las que más usan las redes sociales, por lo que insiste en la necesidad de usarlas para visibilizar estas realidades: "Hablar de que las personas del colectivo vivimos en otros espacios importa. No solo existimos en las grandes ciudades. También estamos en los pueblos, y también merecemos vivir con libertad y dignidad".

De su paso por Barcenillas, destaca la acogida que le dieron la Asociación Cultural y la población del municipio: "Me sentí cómoda desde el primer paso que di".

Barcenillas, un "pueblo de postal" que conquistó el título de Pueblo de Cantabria

Barcenillas fue reconocido como el Pueblo de Cantabria 2023, un galardón "bien merecido" para este "pueblo de postal", que apenas tiene 124 habitantes (censo del INE en 2023), según la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, durante el acto de entrega celebrado en la plaza de la ermita.

El reconocimiento, dotado con 130.000 euros, premia el "empeño" de una localidad que, tras dos intentos fallidos, demostró hace dos años que "a la tercera va la vencida". Buruaga destacó el "tesón" del alcalde Jaime Díaz, la labor de la Asociación Cultural de Barcenillas y, sobre todo, la entrega de los vecinos, "los de ahora y los de antaño", que han construido "piedra a piedra y casa a casa" un pueblo fiel a sus raíces.

Entre los encantos que conquistaron al jurado están sus bosques del Valle del Saja, la ruta a la cascada de La Miña, su gastronomía, su tradición ganadera y, como dijo la presidenta, el carácter acogedor de sus habitantes: "Lo tiene todo para venir a perderse, para pasear tranquilamente por sus calles y para charlar y conversar con sus gentes".

Ahora, más allá de la belleza de sus paisajes, su rica historia o la personalidad de su gente, Barcenillas se ha consagrado también como la capital de la diversidad en el entorno rural, demostrando que incluso en los pueblos más pequeños puede haber espacio para el amor libre y sin prejuicios.