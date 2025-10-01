En una capital de Europa le ofrecen a una mujer un piso que será demolido: "¿Es correcto que lo ofrecen sin avisarlo al cliente?"

Una mujer de Helsinki, no podía creer lo que le había ocurrido tras recibir una oferta de vivienda pública de la ciudad. En principio, se trataba de una gran noticia, ya que había conseguido un apartamento para ella y sus hijos. Sin embargo, poco después descubrió el gran problema que le impediría cumplir sus planes de futuro ahí.

La mala noticia, o más bien sorpresa, fue que el edificio en el que se encontraba el piso estaba incluido en planes urbanísticos que contemplaban su demolición en el futuro. Lo peor de todo es que, en ningún momento, durante el proceso de adjudicación se le había informado de este detalle.

“¿Es correcto ofrecer un apartamento en un edificio bajo amenaza de demolición sin decírselo al cliente?”, se pregunta indignada, según recoge un medio local. Su intención era encontrar un hogar a largo plazo, un lugar seguro y estable donde criar a sus hijos, y no un alojamiento que pudiera tener fecha de caducidad.

La política de vivienda

Ante las críticas, Maria Aspala, directora general de Helsinki City Housing Ltd (Heka), explicó cuál es el procedimiento habitual. Según detalla, Implementar un cambio de zonificación suele tardar entre dos y cuatro años. Después comienza la planificación de la implementación y la licitación para encontrar socios.

Además, Aspala asegura que la compañía de viviendas de propiedad municipal, Heka, no ofrece viviendas en edificios con menos de seis meses de vida útil y que, si el calendario de demolición está confirmado, esta información se comunica en la oferta. En este caso, asegura que no se avisó porque el proceso de cambio de zonificación apenas ha comenzado y no existe un plazo concreto.

La transparencia es clave

La mujer afectada insiste en que, aunque los plazos sean largos, los solicitantes de vivienda tienen derecho a ser informados desde el primer momento. Ella buscaba busca un hogar definitivo para ella y sus dos hijos adolescentes. Su objetivo era encontrar una casa un poco más grande y moderna que la actual, en una zona residencial más tranquila.

Además, le preocupaba que si rechaza la vivienda, se vería obligada a presentar una nueva solicitud, lo que puede suponer meses de espera en un sistema donde la demanda es elevada. Sin embargo, Aspala dice que puedes rechazar una oferta de vivienda sin consecuencias si la propiedad va a ser demolida.

"Esto no tendrá consecuencias, ya que ni la solicitud de apartamento ni la selección de residentes se basan en una lista de espera. La ciudad selecciona a los residentes para los apartamentos Heka según la necesidad de vivienda, la urgencia y los criterios de solicitud", afirma Aspala, según recoge Helsinki News.