En Japón sacan a relucir las ingeniosas formas de España para hacer frente a la despoblación en las zonas rurales 

El fenómeno de la "España vacía" ha despertado interés internacional y, en particular, ha llamado la atención en Japón, donde medios y analistas han puesto el foco en las estrategias creativas que se están desarrollando en distintas regiones españolas para frenar la pérdida de habitantes en el medio rural.

Con un 84 % del territorio catalogado como rural, pero solo un 16 % de la población residiendo fuera de las ciudades, España se enfrenta desde hace décadas a un reto demográfico que amenaza con borrar pueblos enteros del mapa. Entre 2014 y 2023, la población en estas zonas cayó un 4,4 %, pese a que el conjunto del país creció un 2,6 %, según datos oficiales.

Ante este panorama, tanto instituciones públicas como iniciativas privadas han empezado a dar forma a proyectos para recuperar pueblos abandonados, atraer nuevos residentes y generar actividad económica. Ejemplos como el de Villalibado (Burgos), rehabilitado por los hermanos Ansotegui y convertido en destino de turismo rural sostenible, muestran que la revitalización es posible. También hay casos de compraventa de aldeas enteras, como la operación realizada por una pareja holandesa en Bárcena de Bureba, con planes para transformarla en ecoaldea.

Otra vía que está cobrando fuerza son los programas de acompañamiento a nuevos pobladores, como HolaPueblo, impulsado por AlmaNatura, que entre 2020 y 2025 ayudó a 85 familias a instalarse en municipios pequeños, dando lugar a nuevas panaderías, talleres artesanos y bares. "Cada familia que llega provoca un efecto inmediato en la economía local", explican desde la organización.

Aunque expertos advierten de que las medidas aisladas no bastarán sin un apoyo estructural a gran escala, los esfuerzos empiezan a mostrar señales de esperanza. Algunas comunidades autónomas ofrecen subvenciones, ventajas fiscales y ayudas para vivienda, mientras que a nivel nacional el Gobierno ha destinado más de 10.000 millones de euros desde 2021 para afrontar la despoblación.