En el país más rico de Europa se buscan trabajadores: ofrecen salarios de hasta 10.000 euros al mes y alojamiento gratuito

Un país bien desconocido se cuela en las listas de los más ricos del mundo. Se trata del Principado de Liechtenstein, que con una superficie de sólo 160 kilómetros cuadrados, se asienta entre los picos nevados de Suiza y Austria. Tal y como informa el periódico griego Alfavita, el país se encuentra por el momento en el punto de mira, puesto que ofrece atractivas oportunidades de empleo para los más jóvenes.

A través de la red europea de empleo EURES, este pequeño país publica docenas de anuncios de empleo en diversos sectores. Las opciones, tal y como recaba el medio, van desde puestos en logística y profesiones técnicas hasta personal de limpieza y esteticista. El proceso de solicitud es sencillo, con requisito básico, pero no obligatorio: hablar alemán.

Sin duda, lo más atractivo de estos puestos de trabajo son los altos salarios y beneficios. Tal y como reza la publicación, los salarios parten de alrededor los 2.600 euros para puestos clave y alcanzan los 10.000 euros al mes para los puestos que requieres cualificación. En algunos casos, incluso se proporciona alojamiento gratuito, lo que facilita la instalación de nuevos trabajadores.

Según la información publicada, el principado mantiene uno los PIB per cápita más altos del mundo, y cuenta con una de las economías más estables y resistentes de Europa. "El sistema fiscal favorable a las empresas, combinado con la evitación de la doble imposición, atrae a inversores y empresas de todo el mundo". Asimismo, el país cumple plenamente con los estándares europeos de transparencia fiscal.

Además, aunque Liechtenstein no es miembro de la Unión Europea, es parte del Espacio Económico Europeo. Por este motivo, los ciudadanos europeos pueden trabajar allí, siempre que obtengan el permiso de residencia necesario, que se expide en función de la duración del contrato (de 1 a 10 años).

De acuerdo a la información difundida, Liechtenstein combina un entorno natural impresionante "con niveles envidiables de crecimiento económico y calidad de vida". A medida que avanza el tiempo, y con su crecimiento poblacional, se está convirtiendo en uno de los destinos laborales más prometedores del continente.