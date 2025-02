Encuentra un libro debajo de su casa y pasando sus páginas da con el hallazgo más escalofriante

Las casas antiguas, como la de Amelia, pueden albergar en ocasiones grandes tesoros del pasado. La usuaria de TikTok, conocida por compartir descubrimientos curiosos, realizó un sorprendente hallazgo debajo del suelo de su vivienda, de 250 años de antigüedad.

"Es increíble lo que encontré", exclama Amelia en el vídeo publicado, el cual se volvió viral en cuestión de horas. La grabación empieza con la chica explicando que ha notado que varios tablones del suelo están sueltos. Al levantarlos atraída por la curiosidad, descubre diversos objetos olvidados y cubiertos de polvo, lo que hacía ver que habían estado atrapados bajo las tablas durante un largo periodo de tiempo.

Entre los hallazgos destaca algo rectangular que había encajado bajo el suelo. Cuando logra desenterrarlo y limpiar el polvo que lo cubre, revela un libro antiguo con páginas profusamente decoradas y fotografías inusuales.

"¿Cuánto tiempo lleva escondido aquí?", se pregunta Amelia mientras hojea el libro. Al principio, las fotografías parecen inocentes: retratos antiguos e imágenes de interiores. Sin embargo, a medida que avanza, la atmósfera se vuelve cada vez más inquietante.

Entre las imágenes, Amelia encuentra una que le resultó particularmente familiar. "Se parece mucho a mi casa", comenta, mostrando la foto a la cámara. Las páginas siguientes contienen escalofriantes fotografías de habitaciones abandonadas. Pero lo más perturbador es la "sombra oscura" que aparece en casi todas ellas.

El origen del libro sigue siendo un misterio, pero la reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Muchos le mostraron su preocupación, aconsejando a Amelia que no indagara más, ya que podría desenterrar una verdad que quizás era mejor dejar oculta. Sin embargo, ella se muestra decidia a seguir investigando: "No puedo evitar pensar qué más podría haber enterrado bajo esas tablas. Buscaré más objetos ocultos".